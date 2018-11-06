BlizzCon İçin Yapılmış 10 Muhteşem Cosplay

Artık cosplay olmayan etkinlik neredeyse yapılmıyor. Blizzard, hayran kitlesini bu konuda en iyi yönlendiren oyun firması olabilir.

Günümüzde bir etkinlik yapılacağı zaman ilk planlanan şeylerden biri cosplay etkinlikleri oluyor. Blizzard da bu konuda sıkı çalışmalar yapıyor. Hayranlarının ilgisini canlı tutmak ve etkileşimlerini arttırmak için de her yıl cosplay yarışması düzenliyorlar.

Bu yıl da yarışma gerçekleştirildi, hatta ödül törenini internette görmek mümkün. Etkinlikte, hepsi ödül alamasa da hepsi takdiri hak eden pek çok kostüm objektiflere çarptı.

1- Onun İçi Sıcak Olmuyor mu?

2- Sinirli Bakıyoruz Pozu (En Sağdaki Arkadaş Bozmuş Biraz) Veren Bu Grup

3- Convention Bitince Şeker Toplamaya Çıkacak Olan Cosplayer

4- HOTS'ta Farklı Oyunlardan Karakter Alınca Ortaya Çıkan Takım

5- Mesela MEI Aslında Overwatch'ta Böyle Gözüküyor

6- Pekmez Kan Yapar, Pekmez Yiyin

7- Gözünüzden Pekmez Akacak Kadar Çok Değil Ama

8- Buna Hazır Değildiniz!

9- Power of the Horde!

10- İki Silahla Nişan Nasıl Alınıyor?

Bonus: Cosplay Nereden Nereye Geldi Be...