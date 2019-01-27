Günümüzün popüler teknolojilerinden olan Blockchain, artık işletme seviyesinde çözümler sunmaya başlayacak. Bu çözümlerden birisi de çoklu ağ yönetimi olacak.

Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre işletmelerin yüzde 81’i çoklu bulut stratejisine sahip ve çoğunluğu da özel, umuma açık bulut çözümlerini hibrit olarak kullanıyor. Firmaların birçoğu sahip olduğu ağları ve bulut çözümlerini yönetmekte zorlanıyorlar. Blockchain teknolojisi tam da bu ortamlarda işe yarayabilecek güzel çözümler vadediyor.

Bulut çözümlerinin birbiriyle iletişim kurmasını sağlamak

Çoklu bulut veya hibrit bulut teknolojisi kullanıyorsanız, ağ yönetimi ile alakalı sorunlarınız benzerdir. Her bir bulut hizmeti veren firmanın ağı kendine özeldir ve başka bir ağla iletişim halinde olmaz. İletişim halinde olmasını bir kenara, en ufak bir yönlendirme dahi yoktur aralarında. Bu bahsettiklerimizin olması da bilgilerin gizliliği gibi başka bir sorun doğurur.

Bugün pek çok firma bu sorunları NAT veya VPN kullanarak çözüyor. Bu da yönetilmesi gereken yeni bir hizmet ve potansiyel olarak yeni bir sorun demektir.

Blockchain teknolojisi peer to peer (eşler veya ortaklar arası) bağlantı kurduğu için merkezi olarak yönetilmesi gereken bir VPN hizmetine ihtiyaç duymaz. Blockchain’in merkeziyetçi olmayan doğası ve hevesli bir açık kaynak topluluğunun olması, Blockchain’i sağlam bir peer to peer ağ bağlantısında ve veri çoğaltma işlemlerinde kullanmak için güçlü bir yardımcı teknoloji yapar. Bütün karakteristikleri göz önüne alındığı zaman sağlayıcısına veya barındırıcısına bakmaksızın bir buluttan diğerine yapılacak köprü bağlantıların güvenli olmasını sağlar. Amazon Web Servisleri gibi bulut sağlayıcıları daha şimdiden Blockchain teknolojisinin işletme çözümleri için ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladı.

Merkezi olmayan bir işletmenin güvenliğini sağlamak

Esnek bir global işletmeden bahsedecek olursak, uzaktan çalışmanın yükselişe geçtiği, veri noktası sıkıntısı çekilmeyen, iş gücünün merkezden uzaklaştığı, ve yetenekli kişileri işletmenize çekme konusunda küresel bir rekabetin olduğu konularından da bahsetmek gerekir. Başarılı işletmeler daha fazla esnekliğe kucak açabilmeli. Yani daha fazla uzak ofisler kurabilmeli.

Bu iş için önümüzdeki engel, büyüme isteği ile harcamaların operasyonel dengesinin sağlanması. Bulut bağlantı ise işletmeyi genişletme konusunda yaşanan en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Merkezi olmayan ofislere, çalışanlara sahip olmak ve bulut üzerinden sanki merkezdeymişçesine sorunsuz ve güvenli bir bağlantı kurmak kolay değil. Bu sorun lokantalar ve perakendeciler gibi işletmelerin yıllardır yaşadığı sorunların başında gelir.

Bu sorunun eski bir çözümü fiber bağlantıydı. Bunun da kendine göre sorunları vardı: pahalı, karmaşık ve uzun vadeli taahhüt isteniyordu. Daha sonra VPN ve SD-WAN çözümleri çıktı. Bunlar da yeni sorunlar ortaya çıkardı: pahalı donanımlar veya lisans ücretleri. Bunların sürdürülebilirliği ise daha zordu. Bazı işletmeler birden fazla çözümü kullanmaya çalıştı. Bunlar için birden fazla sorun ortaya çıktı.

Günümüzdeki işletmeler daha modern çözümler arıyor. Cevap blockchain olacak. Blockchain teknolojisinin bağlantılar arasında beklenen veya beklenmeyen hatalar için yüksek toleransı var. Hatta Blockchain’in bazı ekstra avantajları var. Ağ topolojileri veya güvenlik duvarı kuralları gibi bir dizi kurallar zincir durumunda yönetiliyorsa ve hatta akıllı kontratlar da varsa işin içinde, Blockchain teknolojisinde merkezi bir hata noktası olmayacağı için yapılacak bütün değişiklikler tek yönlü kriptolama hizmeti ile kontrol edilebilir.

Sonuç olarak günümüzde modern işletmeler ağ ölçeklendirmesi yapabilmek için ellerindeki bütün çözümleri neredeyse bitirmiş görünüyor. Blockchain bu işletmeler için umut verici görünüyor. Şimdilik bazı işletmelerin sorunları için çözüm olsa da bazıları için hala çözüm olmayabilir. Geliştiriciler iyice bu işin içine girdikçe daha güzel çözümler ortaya çıkacaktır.