Blockchain Türkiye Platformu, Çok Önemli İsimlerle Kuruldu

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü ve Blockchain Türkiye Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Soner Canko'nun yaptığı açıklamalara göre henüz hiç bir ülke veya şirket öne geçmiş durumda değil. Canko'ya göre çabalarımızı doğru organize edersek önemli bir fırsat olarak kullanabiliriz.

Blockchain Türkiye Platformu (BCTR), Blockchain teknolojisinin ülkemizde yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artması amaçlarıyla kuruldu. Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)'nın liderliğinde kurulan platformun Yürütme Kurulu tanıtıldı.

BCTR Yürütme Kurulu'nda TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, BKM Genel Müdürü Soner Canko, Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel, Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, BTCTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri ve Ford Otosan CDO’su Hayriye Karakuzu Karadeniz yer alacak.

Tanıtım toplantısında konuşan Soner Canko, az zamanda çok iş başardıklarını ve 32 üyeye ulaştıklarını, ülkemizin değerli markalarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Canko'ya göre Türkiye, blockhain konusunda önemli aşamalarda üretme zamanına gelmiş durumda.

Canko yaptığı açıklamalarda, BlockChain'in internetten sonraki en önemli dönüşüm olduğunu düşündüğüne dikkat çekerek, teknolojinin bir kilometre taşı olduğunu belirtti. "Henüz blockchain konusunda hiçbir ülke ya da hiçbir şirket öne geçmiş değil. Bu nedenle ülkemiz için bu konuyu çok önemsiyorum. Eğer bu konudaki çabalarımızı doğru organize edersek önemli bir fırsat olarak kullanabiliriz. Yeni iş fırsatları açısından da imkanlar sunuyor. Türkiye gibi genç ve yetenekli nüfusun olduğu bir ülkede, blockchain gibi devrimin yeni iş imkanları açısından da olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum." diyen Canko, kamunun da blockhain'e olan ilgisini ve BTCR'nin kamunun bir parçası olmasını istediğini ifade etti.

TBV başkanı Faruk Eczacıbaşı ise UBER, Google ve AirBnB gibi kuruluşların teknolojiyle birlikte anlayışları değiştirdiğine dikkat çekti. Eczacıbaşına göre sadece Türkiye'de değil, dünyada da artan talebi anlayıp karşılık verebilecek, bunları tehlikeden fırsata çevirebilecek ve bilinmezliğin riskini en aza indirecek şekilde hareket etmemiz gerek.

Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, blockhain'in güven tesis etme hikayesine vurgu yaptı. Finansal sistemlerin de güven üstüne kurulu olduğunu söyleyen Ulutaş, konunun dönüşüm gücüne dikkat çekti. "İlk kez bir yenilik, teknolojiden çok onu kullanmaya yönelik kurguların ne kadar yetkin olduğuyla ilerleyecek." diye Ulutaş, blockchain'in kolektif davranışa dönüşebilirse meyve verebilecek bir ağaç olduğunu ve bu fırsatın kaçmaması için çok çalışacaklarını söyledi.

Accenture Türkiye Genel Müdürü Dilnişin Bayel ise Türkiye'de farklı girişimler yapılabileceğinden bahsederek, BlockChain ile yeni dünyayı keşfedebileceğimiz bir sonuca ulaşmayı umut ettiğini belirtti.

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, blockchain'in güven, yapay zekanın akıl sorununu çözdüğünü söyledi. Blockchain'in Türkiye'de ve dünyada önemli değişimlere yol açacağına dair inancını gösteren Özistek, dünyanın içinde olduğu değişim dönemine ve dünyanın dört bir yanındaki blockchain etkinliklerine işaret etti.

Ford Otosan CDO'su Hayriye Karakuzu Karadeniz ise BTCR'nin, dünyada ve sektörde ciddi farklılıklar yaratmasını beklediklerini, bu nedenle de parçası olmaktan çok memnun oldukları bir insiyatif olduğunu aktardı.

Blockchain'in üretim, lojistik ve ulaşım konularında hem müşterilere ulaşmakta hem yeni iş modelleri oluşturmada önemli bir fırsat sunacağına işaret eden Karadeniz, ülkemizin bu konuda önemli fırsatlar elde edebileceğini ve kendilerinin de aktif rol oynamak istediğini söyledi.