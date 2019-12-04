İngiliz Bloodhound LSR firmasının jet yakıtı ile çalışan süpersonik aracı Bloodhound, Güney Afrika'daki Hakskeenpan Çölü'nde devam eden testlerde 50 saniyede 1.010 km/s hıza ulaşarak, dünyanın en hızlı altıncı arabası oldu.

İngiltere merkezli Bloodhound LSR firmasının dünyanın en hızlı kara aracını geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği Bloodhound projesi, kısa bir süre önce iflasın eşiğine gelmişti. Önündeki finansal engelleri henüz çözemeyen şirket, buna rağmen hız testlerine durdurak vermeden devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Güney Afrika'nın Hakskeenpan Çölü'ndeki testlerde saatte 1.010 kilometre hıza çıkmayı başaran Bloodhound, aynı hıza bu kez sadece 50 saniyede ulaştı. Gücünü her zaman olduğu gibi EJ200 jet motorundan alan süpersonik araç, yapılacak iyileştirmelerle saatte 1.609 kilometre hıza çıkmayı hedefliyor.

Dünyanın en hızlı kara aracı unvanı şu anda Thrust SSC’ye ait. Sürücü koltuğunda İngiliz pilot Andy Green’in oturduğu araç, 15 Ekim 1997 tarihinde saatte 1.228 kilometre hıza ulaşarak, kırılması güç bir rekora imza atmıştı. Nitekim Bloodhound’un pilotluğunu da Green yapıyor; ancak İngiliz şirketin bu rekoru kırabilmesi için öncelikle projenin etrafındaki finansal sorunları halletmesi gerekiyor.

Bloodhound LSR, projenin son aşamasına geçmek için 10 milyon sterline (yaklaşık 13 milyon dolar) ihtiyaç duyuyor. Fakat şirketin sahibi Ian Warhurst bu konuda oldukça iyimser. Yaptıkları yüksek hızlı testlerin küresel medyanın ilgisini çektiğini belirten Warhurst, dünyanın her yerinden onlarca firmanın kendilerine sponsorluk teklifinde bulunduğunu söylüyor. İngiliz şirket, aracın jet motorunu geliştirmek için yeterli kaynağı bulduğu takdirde, Thrust SSC’nin rekorunu kırması içten bile değil.

Bloodhound’un 50 saniyede 1.010 km/s hıza ulaştığı anlar: