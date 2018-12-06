Bloomberg’den Açıklama: Bitcoin 1.500 Dolara Düşebilir

Son zamanlarda ciddi anlamda dalgalanmalar yaşayan Bitcoin, Bloomberg'in analistine göre daha da düşecek ve bunu önlemek için yapılabilecek bir şey bulunmuyor.

Bitcoin’in gitgide değer kaybetmesinden sonra kirpto para birimi hakkında birçok analiz yapıldı. Bloomberg’in analistinin yaptığı son habere göre Bitcoin’in 1.500 dolar seviyesine düşmesi mümkün.

Çarşamba günü Bitcoin, ciddi anlamda düşüş yaşadı. Normalde 3.900 ila 4.200 dolar arasında işlem gören para birimi, son saatlerde önceki değerinin de altına indi. Çarşamba günü 3.668 dolar seviyelerini gören Bitcoin, Kasım ayında gördüğü ve bu senenin en düşük rakamı olan 3.500’e yaklaştı.

Kripto para birimleriyle yakından ilgilenen Bloomberg’e göre fiyatlardaki bu dalgalanmanın 2019 yılında da devam etmesi bekleniyor.

Bloomberg analisti Mike Mcglone, kripto para birimlerinin fiyatlarının daha da fazla düşeceğine, kripto paraların babası Bitcoin’in ise 1.500 dolar civarına ineceğine inanıyor. Bu da hâlihazırda %80 düşüş yaşamış fiyata %60’lık bir düşüş daha eklenmesi ve Bitcoin tarihindeki en büyük değer kaybı olması anlamına geliyor.