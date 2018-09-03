Kripto Para Raporu’nu yayınlayan Bloomberg, 10 yıllık beklentilerini açıkladı. Buna göre Bitcoin’in de dahil olduğu ilk 10 kripto para biriminden bazılarının değeri, önümüzdeki 10 yıl içerisinde müthiş seviyelere ulaşacak.

Bitcoin’in değeri uzunca bir süredir 6 bin ila 7 bin dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz yıl kapasitesini 20 bin dolara kadar zorlayan Bitcoin’in 10 yıl içinde ulaşması beklenen değeri 143 bin dolar. Yani Bitcoin, bu süre içinde %1941’lik bir artış kaydedecek.

Ethereum’la ilgili beklentiler ise epey şaşırtıcı. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 1400 dolar barajını zorlayan Ethereum’un 10 yıl içinde en fazla %101 artış yaşayıp 588 dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Kripto para dünyasında en fazla umut bağlanan XRP’ninse değerinin 10 yıl içinde 0.994 dolar olması bekleniyor. XRP’nin günümüzdeki değeri ise 0.33 dolar seviyelerinde.

Şu sıralar değeri 625 dolar seviyesinde olan Bitcoin Cash’in 10 yıl sonra 180 dolar seviyesinde seyredeceği belirtiliyor. Yine EOS’un da (şu anki ortalama değeri 6 dolar civarında) 4.8 dolara kadar düşeceği öngörülüyor.

Kripto para yatırımcılarının gizliden gizliye takip ettiği Stellar’ın da çok ciddi düşüşler yaşayacağı öngörülüyor. Tahminlere göre şu anki değeri 0.2 dolar civarında olan Stellar’ın 0.02 dolara kadar düşüş kaydedeceği söyleniyor.

An itibarı ile 64 dolar civarında işlem gören Litecoin’in (LTC) 225 dolara kadar tırmanacağı tahmin ediliyor.

Gelelim büyük artışlar yaşayacağı tahmin edilen kripto para birimlerine… Şu sıralar 120 dolar değerlemesine sahip XMR’nin (Monero) 10 yılda yüzde 38 bin 391 dolara kadar çıkması tahmin ediliyor.

10 yıl içinde yüzde 1459 kadar değer kazanması beklenen DASH’ın da 3 bin dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.