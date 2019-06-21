Blue Origin, Ay’a İniş Aracının Motorunu İlk Kez Test Etti

Jeff Bezos'un uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in Ay'a iniş yapacak aracının motoru, NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nde test edildi.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un sahip olduğu havacılık ve uzay araştırmaları şirketi Blue Origin’in BE-7 isimli aracının motoru, NASA’nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi’nde ilk kez test edildi. Gerçekleştirilen test, özel uzay şirketinin Ay’a iniş çalışmaları için büyük bir adım niteliğinde oldu.

Jeff Bezos, testin görüntülerini Twitter üzerinden paylaşarak şu ifadeleri paylaştı:

“Dün, Ay’a iniş aracımız #BE7’nin motorunun ilk ateşleme testini Marshall Uzay Uçuş Merkezi’nde gerçekleştirdik. Veriler çok iyi görünüyor ve donanımlar da kusursuz durumda. Test, tam da beklendiği gibi 35 saniye sürdü. Tüm övgüler @BlueOrigin ekibine ait. Tabii ki @NASA_Marshall’a da yardımlarından dolayı teşekkürler!”

Likit oksijen ve hidrojenle çalışan BE-7 motoru, Dünya’nın doğal uydusu Ay’a inerken yumuşak bir iniş yapmayı mümkün kılacak. Bunun yanı sıra iki yakıt da Ay’ın yüzeyinden bir gün içerisinde elde edilebiliyor.

Blue Origin, uzun zamandır beklenen Ay görevini Mayıs ayında gerçekleşen gizemli bir basın etkinliğinde açıklamıştı. Şirket, etkinlik sırasında Blue Moon iniş aracı için yeni bir tasarım da tanıtmıştı. Yeni tasarım, 6,54 tonluk kargonun yanı sıra astronotları taşıma kapasitesine sahipti.

Şu an için ABD’li astronotların Blue Moon aracını kullanıp kullanmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmasa da yakın zamanda bir açıklama geleceğini söyleyebiliriz.