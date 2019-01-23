New Shepard Roketi, 10. Görevini Başarıyla Tamamladı

Blue Origin firmasına ait New Shephard roketi Nasa destekli projeleri taşıyan NS-10, görevini başarıyla tamamladı.

Blue Origin, bugün (23.01.2019 Çarşamba) yaptığı fırlatma ile 6 aydan beri ilk defa uzaya çıkıyor. Amazon’un da sahibi olan Jeff Bozos’a ait roket firması, 8 tane NASA destekli araştırma projesini uzaya çıkarıp, uzayda biraz bekleyip sonra da sorunsuz bir şekilde Dünya'ya döndü.

New Shepard’ın 10. görevi (NS-10) Aralık ayı içinde planlanmıştı ama yaşanan bir altyapı sorunu yüzünden ertelendi. Daha sonra görev, geçtiğimiz Pazartesi gününe planlandı. Bu sefer de hava muhalefeti yüzünden bugüne kadar ertelendi. Tekrar kullanılabilme özelliğine sahip roket, zirve noktasına ulaştı ve Dünya'ya geri döndü. Geri inme esnasında dik durabilmek ve yastıklama etkisi sayesinde yumuşak bir iniş yapabilmek için booster roketlerini kullandı.

İnsansız ekip kapsülünde tutulan araştırma projeleri, 107 kilometre yukarıda roketten ayrıldı. Projeler daha sonra üçlü paraşüt yardımıyla yavaşça yeryüzüne geri döndü.

Blue Origin’in fırlatma anı Youtube’dan canlı yayınlandı. Videonun yan tarafında roketin kalkışından inişine kadar olan bütün aşamalarını [liftoff (kalkış), max G (maksimum yerçekimi), kapsülün ayrılışı ve yere iniş] gösteren bilgi kutucukları da vardı. Videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Görev toplam 10 dakika,15 saniye sürdü. Roket, uzaya çıkarken 3582 km/saat hıza ulaştı.