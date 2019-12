Bluepoint: En Büyük Başarımız PlayStation 5 ile Gelecek

Bluepoint Games, eskiyen oyunları yeniden hayata döndüren çalışmalarıyla öne çıkıyor. Shadow of the Colossus, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Metal Gear Solid: HD Collection gibi başarılı oyunlarıyla tanınan stüdyo, PlayStation 5 ile zirve yapmayı planlıyor.

Bluepoint Games şu anda yeni nesil PlayStation 5 konsolu için devasa bir proje üzerinde çalışıyor. Söylentilere göre geliştirici, oyuncular tarafından beğeni toplayan Demon's Souls'u yeniden yapıyor. Bu gizemli oyun ne olursa olsun Bluepoint Games, yeni oyunlarının herkesi hayranlık içinde bırakacağını söylüyor. Stüdyo başkanı Marco Thrush, Shadow of the Colossus'un stüdyo için inanılmaz bir başarı olduğunu belirtti. Bununla birlikte, şu anda PlayStation 5 için çalışmakta oldukları yeni projenin Bluepoint Games tarihinde Shadow of the Colossus'u geçerek şimdiye kadarki en büyük başarı olacağını umduğunu belirtti. Trush, "Bluepoint Games olarak Shadow of the Colossus'u ilk olarak PS3 için, ardından PS4 için yeniledik. İki kez yaptığımız ve bugüne kadarki en büyük başarımız olduğunu düşündüğümüz tek iş bu ve bizim favorimiz olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. Ancak, aklımızdaki yeni projenin gurur duyacağımız en büyük başarı olacağına dair şüphemiz yok" sözleriyle yeni oyunlarına duyduğu güveni vurguladı. İLGİLİ HABER EA, Yeni Battlefield Oyununun PS5 ve Diğer Konsollara Geleceğini Duyurdu PS5 oyunu hakkında daha fazla ayrıntıya girmeyen Trush, stüdyonun yalnızca Sony hazır olduğunda açıklama yapabileceğini belirtti.Yeni proje, Bluepoint Games'in önceki oyunlarına kıyasla karşılaşacağı en büyük zorluk olacak. Ancak bu, yeni nesil konsolun mimari tasarımının gelişimi zorlaştırdığı anlamına gelmiyor. Bluepoint Games'in patronu, PlayStation 5'in daha esnek olmasının yanı sıra güçlü ve verimli oyunlarla geri dönmelerini sağlayacağını açıkladı. Ayrıca stüdyonun, Bluepoint Engine ve geliştirme araçlarına yatırım yaparak, motorun herhangi bir donanımda kullanılabilecek hale geldiğini öne sürdü. Demon's Souls, Bluepoint Games’in üzerinde çalıştığı iddia edilen projelerinden sadece bir tanesi. Söylentilere göre stüdyo Silent Hill, Resistance, Castlevania, Syphon Filter ve Legend of Dragoon gibi birçok klasiği geri getirmeye hazırlanıyor.

Kaynak : http://www.pushsquare.com/news/2019/12/bluepoints_mysterious_ps5_game_will_become_studios_proudest_achievement

 10 2 1 1 1