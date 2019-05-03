Yeni bölümleri BluTV üzerinden yayınlanacak olacak efsane dizi Behzat Ç.'nin oyuncu kadrosu belli oldu. Dizinin yayınlanacak yeni bölümlerinde kemik kitle korunurken, diziye yeni bir karakterde eklenmiş durumda.

Yıllar önce hayatımıza giren ve fazlasıyla sevilen dizi Behzat Ç.'nin yeni bölümleri, BluTV aracılığıyla seyircilerle buluşacak. Popüler dizinin hazırlıklarına hız kesmeden devam edilirken, dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu.

Dizinin BluTV yayınlanacak olan yeni sezonu, 40'ar dakikadan oluşan 9 bölüm içerecek. Yönetmenliğini Serdar Akan'ın üstlendiği Betzat Ç.'nin oyuncu kadrosuna gelecek olursak, Behzat Ç. yi yeniden Erdal Beşikçioğlu canlandıracak. Dizinin eski bölümlerinde yer alan 'Hayalet' karakterini yine İnanç Konukçu canlandıracak. Behzat'ın abisi rolünü de yeniden Ege Aydan ve 'Ercüment Çözer' karakterini de bir kez daha Nejat İşler canlandıracak.

Fenomen dizinin kemik kadrosunda böylelikle bir değişiklik yapılmamış oldu. Bunun haricinde dizinin kadrosuna bir de Kurtlar Vadisi dizisiyle yakından tanıdığımız Ertuğrul Şakar katıldı. Bilindiği üzere Kurtlar Vadisi'nde 'Yasin Komutan'ı canlandıran Şakar, Behzat Ç.'nin arkadaşı 'Serhat Müdür' olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.