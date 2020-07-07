BluTV’nin popüler dizilerinden olan 7YÜZ’ün hikayesinden yola çıkılarak yapımına başlanan İnsanlar İkiye Ayrılır: Bir 7YÜZ Hikayesi filminin setinden ilk görüntüler paylaşıldı.

Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın gibi genç oyuncuların başrollerde yer aldığı BluTV’nin yeni sinema filmi, 7YÜZ isimli dizinin yeni hikayesi olarak projelendirildi. Çekimlerin tamamlandığı açıklanan filmin setinden ilk görüntüler de paylaşıldı.

Agresif bir sistem eleştirisi olan film, bankaların bazı sebeplerden dolayı peşine düşmedikleri borçları satın alarak tahsil eden bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır isimli karakterlerin, bir başka karakter olan Ceren ile kesişmesiyle değişen hayat hikayelerini konu alıyor. 7YÜZ’den parçaların yer aldığı ve sinema filmi olarak tasarlanan projenin senaristi, yönetmeni ve tasarımcısı ‘Karışık Kaset' filminden de tanınan Tunç Şahin.

Önümüzdeki kış vizyona girmesi beklenen filmde yer alacak diğer oyuncular Başak Daşman, Erdem Akakçe, Nezaket Erden, Gökay Müftüoğlu ve Sabahattin Yakut olacaklar.

Bu arada geçtiğimiz yıl içerisinde BluTV'nin de bulunduğu, internette 5-10 TL civarında paket olarak satılan hesapları denediğimiz bir video paylaşmıştık. Hala izlememiş olanlar için videoyu hemen aşağıya bırakıyoruz.