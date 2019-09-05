BMC'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı yeni pick-up modeli ilk kez görüntülendi. Zorlu koşullarda hem personel hem de yük taşıma yeteneğine sahip olan araç, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında ilk kez sergilenecek.

Türkiye'nin önde gelen araç üreticilerinden BMC'nin, üzerinde uzun zamandır sessiz sedasız çalıştığı yeni pick-up modeli ilk kez görüntülendi. Güvenlik güçleri tarafından kullanılması planlanan pick-up, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan "TEKNOFEST" etkinliklerinde sergilenecek.

Altay tankı, zırhlı muharebe ve nakliye araçları, lojistik destek araçları gibi özellikle de savunma alanında önemli işlere imza atan BMC, yeni pick-up modeliyle de güvenlik güçlerimizin yardımcısı olacak.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda aracın Türkiye'nin coğrafik koşullarına uygun olarak tasarlandığı ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi. BMC yetkililerine göre bu yeni pick-up zorlu arazi koşullarında bile güvenlik güçlerimize hem personel hem de yük taşıma konusunda yardımcı olacak.

Araç ilk kez TEKNOFEST etkinliklerinde sergilenecek ve etkinlikler kapsamında aracın teknik ve tasarımsal özellikleri de tanıtılacak.

Eğer İstanbul'daysanız veya 17-22 Eylül arasında İstanbul'da bulunacaksanız, TEKNOFEST etkinliklerine sizlerde katılabilirsiniz. TEKNOFEST etkinlikleriyle ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.