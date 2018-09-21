BMC, Yepyeni Kamyon Ailesi TUĞRA'yı Duyurdu

Ülkemizde 'Bence BMC' sloganıyla ve 90'lardaki İbrahim Tatlıses reklamlarıyla hafızalarımıza kazınan BMC, yeni kamyon serisini basına açtığı bir toplantıyla duyurdu.

Ülkemizde oldukça köklü bir geçmişi ve bilinirliği bulunan BMC, uzunca süredir ortalarda yoktu. Almanya Hannover'da gerçekleşen IAA Otomotiv ve Yan Sanayii Fuarı'nda tanıtılan yepyeni BMC ailesi, özellikle ülkemiz genelinde büyük bir ilgiyle karşılaşacağa benziyor.

Dilerseniz BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk'ün sözlerine kulak verelim:

"Oğuz lisanında 'Hakan'ın mührü' Osmanlı'da 'Padis¸ah mührü' anlamına gelen TUĞRA, BMC'nin yollardaki yeni sembolü. Titiz Ar-Ge çalışmalarımızın sonucu olan BMC TUĞRA, modern, kentli ve şık bir kimliğin temsilcisi. Yarım asrı aşan tasarım deneyimimizle ve DNA'mızdaki 'teknoloji' ögesinin harmanlanması sonucu ticari araç dünyasına yeni bir boyut kattık. TUĞRA, ergonomik yapısıyla özellikle uzun yolculuklarda rahat bir yaşam alanı ve keyifli bir sürüş vadediyor. Çağdaş ön konsol tasarımı, full TFT gösterge, bluetooth ve navigasyon özelliğine de sahip olan 7 boyutunda multimedya, geniş hacimli kabin içi saklama alanları, pek çok özelliğe sahip sürücü koltuğu, buzdolabı, yataklar, multifonksiyonel direksiyonu ve özel tasarım kabin içi aydınlatmalarıyla araç, gündüz ve gece her türlü göreve hazır. Türkiye'nin BMC'si olarak, durmaksızın çalışıp bizden bekleneni yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TUĞRA tüm dünyaya hayırlı olsun!"

TUĞRA, şantiyede veya yolda; azami performansı sağlayan motor gücüne sahip olma ve verimli şanzıman entegrasyonu ile müşterilerini mutlu edecek yakıt tüketimi ile karşımızda olacak.