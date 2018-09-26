BMW, 2019 3 Serisi İçin Bir Tanıtım Videosu Yayınladı

Yeni 3 Serisi'ni tanıtmak için son hazırlıklarını gerçekleştiren BMW, aracın tanıtımına bir hafta kala bir tanıtım videosu yayınladı.

Alman otomotiv devi BMW, gelecek hafta başlayacak Paris Otomobil Fuar’ında duyurusunu gerçekleştireceği yeni BMW 3 Serisi 2019 için bir tanıtım videosu yayınladı. Otomobilin fabrikadaki üretim sürecini gösteren video, tasarım detayları hakkında da bazı kritik ipuçları sağlıyor.

Video, BMW’nin tasarımı güncelleyerek çok daha asil ve dinamik bir otomobil ortaya çıkardığını gösteriyor. En dikkat çekici değişim ise farlarda ve stoplarda gerçekleşiyor. Yeni 3 Serisi’nin farları, 7 Serisi’nin farlarına fazlasıyla benziyor. Fakat daha dinamik göründüğü söylenebilir.

BMW, dijital gösterge ekranını da güncellemiş durumda. 10.2 inçlik yeni gösterge ekranı sürücüye araç hakkında daha fazla bilgiyi tek bir ekranda görüntüleme imkanı sunuyor. BMW’nin iç mekanda başka ne gibi değişiklikler yaptığı ne yazık ki gösterilmiyor.

Paris Otomobil Fuarı, 4 Ekim Perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açacak ve 14 Ekim Pazar gününe kadar sürecek. 2019 model BMW 3 Serisi de dahil olmak üzere pek çok merak edilen otomobil, fuar sırasında görücüye çıkacak.