Yıllardır Pepsi ve Coca Cola kapışmasının otomobil ayağı Audi ve BMW bu sefer Twitter üzerinden birbirlerine girdi.

Dünyaca ünlü markaların birbirine laf sokması, çok da alışılmadık bir durum değil. Örneğin Burger King'in Mc Donald's'la şaka yoluyla uğraşması ya da BMW'nin Audi ile yıllardır kapışması; iki tarafın tutkunlarını da kızıştırdığı için markaların bedavadan prim yapmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz hafta Audi ve BMW Twitter üzerinden küçük bir laf dalaşına girdi. Nitekim bu ufak tartışma çok uzasaydı eğer işin rengi değişebilirdi; ancak bu haliyle oldukça tatlı bir atışma olarak akıllara kazındı. İlk hamle BMW'den Audi logolu bir paylaşımla geldi.

"Havai fişekler M4'ün Yas Marina Blue görseli için havalanıyor!"

Audi, BMW'nin paylaştığı fotoğrafta Audi logosunun görülmesiyle adeta dalga geçerek şunları söyledi:

"Gördünüz mü?"

BMW ise durur mu? Yapıştırmış cevabı!

"Gördük... Her zaman gördüğümüz yerden; dikiz aynasından!"

Artık kimi tutarsınız bilemeyiz ancak Audi, BMW'nin son hamlesinden sonra cevap vermemeyi seçti. Twitter kullanıcılarından biri ise yine aynı iki markanın açık hava reklamı çekişmesini hatırlattı.

Görüldüğü üzere BMW, her zaman son sözü söyleyen oluyor sayın Webtekno okurları... "Filler tepişir, çimenler ezilir." diye bir söz vardır bilirsiniz. Bu mücadeleden BMW ve Audi'nin zararlı çıkmayacağı çok ama çok aşikar.