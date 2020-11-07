Otomobil dünyasının devi BMW, bu sefer elini bir otomobile değil ekstrem bir spora attı. Almanya merkezli otomobil üreticisi, Designworks ve Peter Salzmann ile iş birliğine giderek elektrikli Wingsuit tasarladı.

Ekstrem spor tutkunlarının oldukça iyi bildiği türlerden bir tanesi de Wingsuit uçuşlarıdır. Bu sporda sporcular, uçaktan ya da oldukça yüksek uçurumlardan aşağı doğru kendilerini bırakırlar. Bu atlayışlar sırasında özel olarak geliştirilmiş bir kıyafet kullanılır.

Oldukça yüksek mesafelerden gerçekleştirilen bu atlayışlarda kullanılan kıyafetlerde, kol ve bacak aralarında içi havayla şişirilmiş kısımlar bulunur. Düşüşü yavaşlatan bu kısımlar sayesinde sporcuların gökyüzünde kalma süreleri uzar. BMW, Wingsuit uçuşlarında sporculara bir nevi takviye kuvvet sağlayabilecek elektrikli Wingsuit geliştirdi.

BMW, elektrikli Wingsuit geliştirdi

Gerçekleştirilen bu yeni elektrikli Wingsuit; BMW i, Designworks ve profesyonel bir Wingsuit pilotu olan Peter Salzmann iş birliğiyle ortaya çıkarıldı. Kostümde, her biri 10 beygirgücündeki elektrikli motorlardan gücünü alan iki adet karbon fiber itici pervane bulunuyor.

Gücünü bataryadan alan bu iticiler, 5 dakikaya kadar dakikada 25 bin kez dönebiliyor. İticileri sağladığı bu ek itici kuvvet sayesinde sporcuların hızı saatte 299 km'nin üstüne kadar çıkabiliyor. Yukarıdan da izleyebileceğiniz videoda Salzmann ve diğer iki pilot, 9.842 fit (2.999 metre) yükseklikten atlayarak bu iticiler için bir test uçuşu da gerçekleştiriyor.

BMW i'nin elektrikli Wingsuit tasarımı, Peter Salzmann'ın bu sporu yeni bir seviyeye çıkarma projesiyle ortaya çıktı. Bu itici pervaneler, aslında tahmin edebileceğiniz gibi sporcuların daha uzun bir süre boyunca süzülmelerine imkân tanıyor. Ayrıca elektrikli Wingsuit'in tasarımıyla ilgili hazırlanan videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.