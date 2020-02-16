ABB FIA Formula E Şampiyonası’nın kurucu ve resmi ortağı olan BMW, Sezon 6'da kullanılacak yeni i8 güvenlik araçlarını tanıttı. Sezon 6 ve sonraki müsabakalarda kullanılacak olan yeni araç, seleflerinin bazı özelliklerini üst noktaya taşıyor.

Alman otomobil üreticisi BMW, ABB FIA Formula E ile sözleşme uzatması yaptıklarını, bu yüzden Sezon 6 ve sonrasındaki yarışlarda da BMW i güvenlik araçlarının kullanılacağını açıkladı. Bununla birlikte şirket, BMW i8 güvenlik araçları için yeni bir tasarım da sunuyor.

Ortaklık duyurusu, Mexico City’de düzenlenen ve yeni tasarımın da sergilendiği bir etkinlik sırasında yapıldı. Etkinliğin konukları arasında BMW i Ürün Başkan Yardımcısı Dr. Andreas Aumann, eMobility, BMW Motorsport Pazarlama Başkanı Pia Schörner, Formula E İcra Kurulu Başkanı Jamie Reigle ve yeni aracın fotoğraf çekimlerinden sorumlu Brooklyn Beckham bulunuyordu.

Yeni BMW i güvenlik aracı, önceki nesilde yer alan özellikleri bir üst noktaya taşıyor:

ABB FIA Formula E Şampiyonası’nın aynı zamanda resmi ve kurucu ortağı olan BMW i, 2019-2020 sezonu için coupe ve roadster olmak üzere iki güvenlik aracı sağlayacak. BMW Group Motorsport Tasarım Başkanı Michael Scully tarafından tasarlanan yeni güvenlik aracı, selefinde yer alan bazı özellikleri bir üst noktaya taşıyor.

BMW logosunda yapılan değişiklikler ise yeni araçların öncekilerden hemen ayırt edilebilmesini sağlıyor. Yeni logonun amacı ise araçlar yüksek hızda giderken hava çekimlerinde maksimum görünürlük sağlamak. Bununla birlikte tıpkı yarış arabasında olduğu gibi yansıtıcı olmayan, mat siyah kokpit bileşenleri de sürücünün etrafındaki tüm alanı kaplayacak şekilde genişletildi.

BMW’nin önceki sezonlarda kullandığı güvenlik araçları, şimdiye dek seyircilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. Bu noktada 2019/2020 sezonunda kullanılacak olan bu yeni tasarımlı güvenlik araçlarının da beğenilmesi bekleniyor. Peki siz BMW i’nin yeni tasarımlı güvenlik araçlarını beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla gelişmeden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.