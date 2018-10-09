3 Serisi'nin eski sürüş zevkini kaybettiği eleştirilerinden bıkan BMW, G20 3 Serisi ile eski günlerine geri dönüyor.

Son birkaç yıldır BMW’nin son model jenerasyonları elektrikle çalışan bir direksiyona sahipmiş gibi hissettirdiği için bir hayli eleştirilmekteydi. Bu eleştiriler öyle bir boyuta gelmişti ki E46 gibi eski otomobiller bile yeni otomobillerden daha iyiymiş gibi lanse ediliyordu. Tüm bu eleştirilerden sıkılan BMW geliştirme yöneticisi Klaus Fröhlich, kitlenin istediğini sonunda verdi: G20 3 Serisi.

Motoring’e göre Fröhlich, yeni 3 Serisi hakkında şunları söyledi: "Yeni G20, segmentteki herkesi sürüş dinamikleri açısından alt etmek zorunda; çünkü Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika’daki gazeteciler 'Ah, E46 CSl gerçek 3 Serisi’nin son örneğiydi' diyorlar. Bunu artık duymak istemiyorum.". Fröhlich, G20’yi F30’dan daha sağlam bir hale getirmek ve hem materyal hem de yapı açısından algılanan kaliteyi artırmak için yapılan değişikliklerin altını çizdi. G20, BMW’nin yeni CLAR modüler mimarisini kullanmakta. Fröhlich’e göre bu mimarinin artırılmış olan sertlik sayesinde araca getirdiği birçok artı var.

Yeni 3 Serisi’ni konfor açısından 5 Serisi ile kıyaslayan Fröhlich, 3 Serisi’nin hala BMW’nin çekirdek ürünü olduğunu şu sözleriyle ifade etti: “3 Serisi, markanın anlamını taşıyor. Ticari açıdan 5 Serisi daha büyük bir katkı sağlıyor; ancak markanın kalbinde 3 Serisi hala en önemli otomobil. Bu seri, karakter ve volümün bir karışımı.”