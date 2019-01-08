BMW Grup yine bildiğimiz gibi premium araç sektörünün önde gelen ismi, geçen seneki satış rakamlarıyla da bunu gösterdi. Mercedes tarafından ise henüz açıklama gelmedi.

Otomobil devi BMW bugün yaptığı açıklamada, geçen yıl içlerinde BMW, Mini ve Rolls-Royce’ların da olduğu 2.49 milyon araç sattığını belirtti.

BMW İcra Kurulu Başkanı Harald Krueger yaptığı açıklamada “BMW Grup olarak 2018 bizim için rekor yılıydı. 2.49 milyon demek, dünyadaki premium araç pazarının lideriyiz demektir” dedi. BMW Grup, 2017 yılında ise 2.46 milyon araç satmıştı. Bir önceki seneye göre yaklaşık 30 bin araç daha fazla satılmış.

Mercedes'le yıllardır süren kaliteli ve seviyeli bir rekabeti olan BMW Grup geçen sene yaptığı satış rakamlarıyla Mercedes firmasını geçmiş olabilir ancak henüz bilmiyoruz. Ama Mercedes'in de boş duracağını düşünmüyoruz. Dünya çapında artan gelirlere oranla premium araç satışlarının arttığı ise gözle görülen bir gerçek.

Daimler Grup ise henüz yıllık araç satış rakamlarını açıklamadı. O yüzden şimdilik geçen yılın şampiyonu BMW mi, yoksa Mercedes mi olacak henüz bilmiyoruz.

Türkiye'de BMW Grubun neler yaptığına bakacak olursak, 2018 yılında 12.728 adet BMW ve 1.373 adet Mini satılmış. Toplam satılan BMW'lerin yaklaşık 1000'de 5'ine denk geliyor. Türkiye'de satılan BMW'ler arasında 3.288 adetle BMW 5 serisi geliyor. Bu da satılan her 4 BMW'den birisi 5 serisi olduğunu gösteriyor. Daha önceki senelerde BMW 3 serisinin satış rakamları daha yüksekken günümüzde 5 serisinin satış rakamları artmış durumda. Bu sonucun bireysel kullanıcılardan daha çok şirket makam araçları olduğunu düşünmemize sebep oluyor.