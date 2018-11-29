BMW, düşük emisyonlu bölgeler için hibrit araçlarına yalnızca elektrik modu eklemeyi düşünüyor.

BMW, son dönemlerde düşük emisyon bölgelerinde hibrit araçlarının herhangi bir sorun yaşamaması için araçlarda bir düzenlemeye gitmeyi düşünüyor. Ancak bu konuda belli problemleri olduğu söyleniyor. Düşük emisyon bölgelerinde araçların otomatik olarak yalnızca elektrik modunda çalışması planlanan projede, şehir planlamalarının bunun için uygun olmadığını ve bu sebeple bunu gerçekleştirmekte zorlandıklarını açıklayan BMW yetkilileri, konseptte güzel olan projeyi gerçekleştirmek için zamana ve uzun planlamalara ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Bunların yanında BMW yetkilileri araçların yalnızca elektrik modunda çalışmak için yeterli enerji kapasitesine sahip olmadıklarını belirtirken, gerekli çalışmalar yapıldığı takdirde sıfır emisyon bölgelerinde kullanılmaya yetecek kadar ayarlanabileceği açıklandı.

Özellikle Almanya sınırlarında sorun yaşadıklarını söyleyen yetkililer, bir arabayı bir şehirde kullanabilirken diğer şehirde kullanamadıktan sonra arabanın olmasının bir anlamı olmadığını ve bu sebeple bu konudaki çalışmalarını hızlandırdıklarını da ekledi. Hibrit araçlar arasında en iyilerden biri olan BMW X5'in dahi elektrikle maksimum 22 kilometre gibi bir mesafeyi kat edebiliyor olması sıfır emisyon bölgesine sahip şehirlerin içerisinde konforlu bir araç kullanımını imkansıza yakın bir hale getiriyor.