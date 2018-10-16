BMW i Serisi, Az Gösterişli Tasarımlarla Karşımıza Çıkacak

Değişik tasarımıyla müşterilerinden aldığı yorumları dinleyen BMW, araçlarının tasarımıyla ilgili yeni kararlar almış durumda.

BMW i8 tanıtıldığında çağının ötesindeki dizaynıyla herkesi hayrete düşürmüştü. Şu an bile çoğu insan arabaya gelecekten günümüze gönderilmiş bir araç gözüyle bakmakta. İlk bakışta âşık olacağınız bir araba olmasa da BMW i3 devrim niteliğinde bir araçtı ve görünüşündeki açığı diğer arabalarda bulamayacağınız sürüş tecrübesiyle kapatıyordu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir röportajda BMW’nin baş tasarımcısı Adrian van Hooydonk şunları söyledi:

“Elektrikli ya da benzinli olmasına bakılmaksızın BMW müşterileri dinamik bir araç istiyorlar ve bu nedenle araçları daha farklı dizaynlarda satışa sunmak için geçerli gerekçelerimiz gittikçe azalıyor.”

“i serisi adını ilham ve inovasyondan alıyor. Arabalarımızı elektrikli ve doğa dostu hale getirmek, firmamızın kendini öne çıkarabileceği tek alan değil.”

“Gelecekte kesinlikle başka i serisi araçlar olacaktır ve tasarımcılarımız farklı şeyler arıyor olacaklar.”

Bu açıklamanın gelecekteki projelere nasıl yansıyacağını bekleyerek göreceğiz. Önümüzdeki en önemli araç firmanın amiral gemisi modeli olacak olan iNext olacak. Firmanın tasarım hakkında neler yapacağı ise merak konusu.

Özellikle iç tasarımıyla geçen ay gördüğümüz konsept “Bir araba nasıl olmalıdır?” sorusuna kesinlikle farklı bir bakış açısı getirmişti. Bunu da söylemişken iX3’ün iç tasarımı değişik bir dizayna sahipken dış tasarımıyla X3’ten bir farkının olmadığını söylemekte de yarar var. Gelecekte BMW i serisiyle nasıl bir yol izleyecek bilinmese de gelişmeleri takip ediyor olacağız.