BMW i3 Avrupa'da Artık %100 Elektrikli Olarak Satılıyor

Bataryada yapılan geliştirmeler sayesinde mesafe arttırıcıya artık gerek duymayan BMW i3, tamamen elektrikle çalışan bir otomobil haline geldi.

BMW i3 uzun yıllardır piyasada olan bir elektrikli araç olsa da aracın kat edebileceği mesafeyi arttırmak için benzinle çalışan mesafe arttırıcılara sahipti. Bu mesafe arttırıcı elektrik motoruna gücünü veren bataryayı desteklemek ve fazladan sürüş mesafesi sağlamak gibi işlevlere sahipti. Avrupa içinse artık mesafe arttırıcılarla vedalaşmanın zamanı geldi.

BMW'nin Avrupa'da piyasaya sürdüğü 2019 model i3'lerde eski 33 kWh güç sağlayan batarya yerini 42,2 kWh'lik modele bırakıyor. Bu sayede aracın maksimum menzili WLTP test pisti sonuçlarına göre 55 kilometre artış gösteriyor. Autocar'a konuşan bir marka temsilcisi, hızlı şarj istasyonlarının sayılarının da artmasıyla beraber, tamamen elektrikli modele geçişe olan ilginin arttığını belirtti.

Talebin daha yüksek olduğu Kuzey Amerika ve Japon'ya da ise mesafe arttırıcıya sahip olmak hala mümkün. Bu durum, aslına bakılırsa çok da şaşırtıcı değil. Amerikan şehirleri arasında kara yolu mesafesi oldukça fazla olduğu için burada yaşayan müşterilerin gidebildikleri en uzun menzilde gitmek isteyecekleri oldukça açık.

Ne olursa olsun, bu karar BMW için bir mihenk taşı konumunda. Son dönemlerde i3, özellikle Chevy Bolt (diğer adıyla Opel Ampera-e) ve Tesla Model 3 karşısında oldukça zorlanıyordu. Rakiplerinin mesafe arttırıcıya ihtiyaç duymaksızın daha uzun menzile sahip olmaları (ve genellikle daha ucuz olmaları) firmayı oldukça sıkıştırmıştı. Şimdi ise BMW i3'ü seçmek öyle pek de büyük bir kayıp değil.