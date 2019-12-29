2021 yılında piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli sedan BMW i4 hakkında detaylar aktarılmaya devam ediyor. Son detaylara göre BMW i4, Tesla Model 3'ün 544 kilometrelik menzilini geçecek.

BMW, 2021 yılında piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli sedan aracı i4 hakkında yeni detaylar sunmaya başladı. CNET Road Show’un yaptığı habere göre BMW i4, 80 kWh bataryayla gelecek ve aracı 100 kilometre hıza 4 saniyede çıkaracak kuvvet sağlayacak.

Aynı habere göre BMW i4’te bulunacak çift motorlar toplamda 530 beygir gücüne ulaşacak. Fakat araç hakkındaki heyecan verici detaylar yalnızca bununla bitmiyor. Elektrikli otomobillerde belki de en merak edilen şey olan araç menzili de BMW i4’ün açıklanan özellikleri arasında alıyor.

BMW i4, 600 kilometre menzile sahip olacak:

CNET Road Show’da yapılan habere göre BMW’nin elektrikli sedanı i4, WLTP değerlerine göre 600 kilometre menzile sahip olacak. Elbette otomobil meraklıları WLTP değerlerinin biraz optimistik olduğunu biliyordur, ancak açıklanan veriler bize araç hakkında bir perspektif sunabiliyor.

Tesla’nın Model 3 aracı, WLTP değerlerine göre 544 kilometre menzile sahipti. Dolayısıyla BMW i4’ün bataryasını yeniden şarj etmeden önce Tesla Model 3’ten daha fazla yok kat edebileceğini görüyoruz. Bataryanın boyutu düşünüldüğünde, BMW gerçekten iyi iş çıkartmış denebilir.

BMW i4’ün bataryası, şirketin açıklamalarına göre araca yalnızca 6 dakika içinde 100 kilometre menzil kazandırabiliyor. Elbette bunu 150 kW DC hızlı şarj bağlantısı sayesinde gerçekleştiriyor. BMW i3’te bu süre üç kat daha fazlaydı. Şirket, aynı zamanda aynı 150 kW şarj aletiyle 35 dakikada %80 şarj seviyesine ulaşılabileceğini söylüyor.

BMW’nin beşinci jenerasyon bataryaları hakkında bilgi oldukça az bulunuyor. Ancak şirket, bu bataryaların üçüncü ve dördüncü jenerasyon bataryalardan çok daha küçük olduğunu açıklamıştı.

Elbette her şeyde olduğu gibi BMW’nin i4’ünde de beğenilmeyen bir nokta olacak. BMW’nin yeni aracı, elektrikli araçlar için üretilen ayrı bir şasi üzerine değil, 3 serisi ve 4 serisi sedanlarda kullanılan şasiler üzerinde olacak. Öte yandan Volkswagen, BMW gibi eski şasilerini değil, elektrikli araçlara özel şasilerini kullanıyor.