BMW i4'ün Çift Elektrik Motoruna Sahip Versiyonu Bulunacak

BMW diğer üreticilerin ayak izlerini takip ederek çoklu motor seçeneği olan araba üretme yoluna girdi.

Biz daha BMW X7’yi konuşmayı bitirmeden Alman otomotiv devleri BMW i4 üzerindeki çalışmaları ve gelecek planlarından bahsetmeye başlamış durumda. Elektrikli araç önümüzdeki on yıl için BMW’nin en önemli arabası olacak gibi duruyor. Peki, hakkında neler biliyoruz?

Çeşitli kaynaklardan alınan istihbaratta, arabaya önerilen isimlerden bazı bilgiler edinilebiliyor. i4 hakkında daha çok bilgiye sahibiz ve BMW diğer üreticilerin izinden gidecek gibi duruyor. Daha açık olmamız gerekirse aracınızdaki motoru ve çekişi seçebileceğiniz farklı imkânlar size sunulacak.

80 sDrive modeli arkadan çekişli olacakken 80 xDrive modeli ise çift elektrik motoruyla beraber dört çeker seçeneğiyle satışa sunulacak. BMW i4 serisindeki ilk modeller bunlar ancak başka modelleri de gelecekte görme ihtimalimiz mümkün.

Şu an için bilgiler kısıtlı olsa da i4 serisinin beşinci nesil eDrive çekiş sistemini kullanacağını biliyoruz. Bu da 80 kWh’lık batarya ile 700 kilometreye kadar bir sürüş sağlanabileceği anlamına geliyor ki bu birçok kullanıcı için yeterli olacaktır.