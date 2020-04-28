BMW'nin önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen yeni nesil elektrikli otomobili iNext, İsveç'te karlı bir yolda casus fotoğrafçılara yakalandı. Elektrikli otomobilin görüntüsü mevcut BMW modellerini andırsa da aracı bu modellerden ayıran bazı farklar mevcut.

Alman otomobil üreticisi BMW’nin son teknolojiyle donatılmış yeni nesil elektrikli aracı olması beklenen iNext, İsveç’te karlı bir yolda test edilirken casus fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Şirketin yeni aracı, görünüm açısından mevcut BMW crossover’larıdan pek de farklı görünmese de aracın hâlâ daha geliştirilme aşamasında olduğunu ve görüntülerde kamuflajın yer aldığını unutmamak gerekiyor.

Aracın kapısında yer alan 'Elektrikli Test Aracı' etiketi, test edilen otomobilin elektrikle çalışan bir altyapıya sahip olduğunu bizlere söylüyor. Bu noktada Alman şirket, iNext’in güç aktarma organlarını adeta sır gibi saklasa da tam dolu bir bataryayla 373 mil (600 kilometre) yol gitmesini hedefliyor.

BMW iNext, Seviye 3 otonom sürüş desteğine sahip olacak:

Öte yandan bu menzilin yalnızca en verimli sürüm için geçerli olması bekleniyor. Yani şirket, iNext için birden fazla versiyon sunabilir ve bu modellerden bazıları maksimum mesafe yerine maksimum performansa odaklanabilir. Elbette bu modellerin detaylarını konuşmak için henüz çok erken.

Araca dair bilinen detaylardan bir başkasıysa Seviye 3 otonom sürüş desteğine sahip olacağı. Araçlarda farklı otonom sürüş düzeylerini temsil eden, 0 ila 5 arasında değişen seviyelere göre Seviye 3’te sürücü, her zaman sürüşten nihai sorumlu tutuluyor ancak sistem, hızlanma ve durma gibi bazı durumları kontrol edebiliyor. Bir başka deyişle Seviye 3 otonom sürüşte sürücülerin acil durumlarda kontrolü alması gerekiyor.

iNext’te yer alması beklenen bir diğer ileri teknolojiyse iç mekan sıcaklığını kontrol edecek yan cam renklendirmeleri. Genellikle tavan camlarında kullanılan bu teknoloji, iç mekânın sıcaklığını kontrol altında tutarken aynı zamanda gizlilik sunuyor.

BMW’nin üst düzey teknolojiyle donatılmış yeni aracı, 2021 yılında piyasaya sürülecek. Bu sebeple yukarıda yer alan görüntülerin seri üretim versiyonunu yansıtmadığını, araçta çok daha fazla değişiklik görebileceğimizi belirtelim.