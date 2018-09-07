Alman otomotiv devi BMW, şirketin kendi araç içi sanal asistanı olan Akıllı Kişisel Asistan'ı (IPA) duyurdu. Sanal asistan, lastiklerin basıncından sunroof'a kadar araç içinde tam bir yetkiye sahip olacak.

Yapay zeka teknolojisi üzerine inşa edilen sanal asistanlar, günümüzde başta akıllı telefonlar olmak üzere pek çok alanda aktif olarak kullanılıyorlar. Sanal asistanların yaygınlaşması, otomobil üreticilerinin de bu teknolojiyi göz ardı etmemesine neden oluyor.

Otomobil üreticilerinin önünde kullanıcılarına bir sanal asistan sunmak için iki seçenek bulunuyor. Ya mevcut sanal asistanları araçlarına entegre etmek için geliştiricilerle ortaklık kuracaklar ya da kendileri sıfırdan bir sanal asistan geliştirecekler.

Alman otomotiv devi BMW, ikinci seçeneği seçti ve kendi sanal asistanını geliştirdi. Akıllı Kişisel Asistan (IPA) olarak adlandırılan sesli asistan, standart ‘Hey BMW’ komutu ile aktif oluyor ve araç ile ilgili neredeyse tüm ayarlara ulaşabiliyor. Hatta araç dışında bile…

IPA, aracınızın uzun farlarını yakabilir, ses sistemini kontrol edebilir ya da sunroof’u açıp kapatabilir. Üstelik IPA, tüm bunlara ek olarak aracın yağ durumunu ya da lastik basıncını da kontrol edebilir. İsterseniz IPA ile Amazon’dan sipariş bile verebilirsiniz.

IPA, Hey BMW komutu ile aktif edilebiliyor olsa da BMW, sanal asistanı uyandırmak için farklı bir komut oluşturulabileceğini söyledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre IPA, Mart 2019’da resmi olarak piyasaya sürülecek.