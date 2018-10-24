BMW M Serisi Yeni Araçların Çıkış Tarihleri Belli Oldu

Gelecek yıl BMW'nin M serisi bölümü için oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor; çünkü şirket yeni bir CEO'ya ve yeni bir çağa merhaba demeye hazırlanıyor.

Frank van Meel kısa süre önce BMW Group'ta CEO olarak çok daha büyük bir pozisyon elde etti. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni BMW M modelleri duyurulacakken bu modeller çok da uzun olmayan bir vakit sonra piyasaya çıkaracak.

2019'dan başlamak üzere birkaç yeni M model otomobil göreceğiz. Örneğin şirket, M8 modeliyle daha önce hiç yapmadığı bir şeye imza atmış olacak. Hatta M8'in bir Gran Coupe modelini görme şansımız bile var.

BMW X3 M ve X4 M modelleriyle de daha önce hiç karşılaşmamıştık; bunlar da hem şirket hem bizler için bir yenilik olacak. Her iki modelin de M Performance "M40i" varyasyonları olsa da M Division varyasyonların çıkacağını da bekliyoruz.

BMW M SUV trendiyle devam edecek olursak 2019'da X5 M aracı da karşımıza çıkacak. Ancak X6 M'in çıkışı için 2020'ye kadar beklememiz gerekebilir. Her iki araç da 600 beygirlik 4.4 litre çift turbo beslemeli V8 motora sahip olacak.

Genelde M serisi araçlar, normal versiyonlar tanıtıldıktan biraz sonra yayınlanır. Geçtiğimiz günlerde yeni BMW 3 serisini gördüğümüzden dolayı, yeni nesil M3'ü de yakın zamanda görme ihtimalimiz oldukça fazla. M serisinin en çok satan araçlarından biri olan M3, şirket için oldukça önemli.

Birçok hayran BMW'nin yeni nesil araçlarda elektrikli motor kullanmasının, şirketin Tesla'nın performans sınıfı gibi araçlarla yarışabilmesi için tek yol olduğunu söylerken durum bu olmayacak gibi görünüyor. Belki de Alman firması, elektrikli araçları ilk başta hibrit şekilde deneyecek ve daha sonra tamamen elektriğe geçecektir. Ancak bu konuda yorum yapmak için biraz erken.