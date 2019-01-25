BMW severlerin heyecanla beklediği M8 Gran Coupe objektiflere yakalandı. Üzerindeki kamuflaj hatlarını çok fazla belli etmese de araç üretime hazır gibi görünüyor.

Performans arabası tutkunlarını büyüleyecek BMW M8 Gran Coupe'de ilk gözümüze çarpan şey, yeni ve büyük tekerler ile 8 serisi Gran Coupe’lerde gördüğümüzden daha büyük fren diskleri. Arka taraftan çıkan 4 tane kocaman egzoz sayesinde sesinin inanılmaz olacağını düşünüyoruz. Bu çıkarıma varmamıza sebep olan şey sadece egzoz değil. BMW M5’te kullanılan 4,4 litrelik çift turbolu V8 motoru kullanılacak olması da ses konusunun ipuçlarını veriyor. Tabii direkt M5 motorunu alıp M8’e takmayacaklar. Ufak bir modifikasyon sonucu en az 630 beygire çıkacağı tahmin ediliyor. Son bilgiler de göz önünde bulundurulduğunda M serisi araçlar içerisindeki en güçlü araç M8 Gran Coupe olacak gibi görünüyor.

Fotoğraflarda gördüğümüz araç üretime hazır olduğunun sinyallerini veriyor. Bunun yanı sıra üzerindeki kamuflaj sebebiyle alışık olduğumuz BMW’nin 8 serisi yumuşak hatlarını göremiyoruz. BMW, geçen sene Cenevre Otomobil Fuarı’nda konsept bir M8 Gran Coupe sergilemişti. Tanıttığı konseptin tasarımı da fazlasıyla beğenilmişti. Bu fotoğraflardan anladığımız kadarıyla konsept tasarımdan çok da uzaklaşılmamış.

M8’in çıkış tarihi net olmasa da 2019’un sonları veya 2020’nin başları gibi sedan aracının kamuflajlarından kurtulacağını tahmin ediyoruz. Evet, yanlış duymadınız “sedan” dedik “coupe” değil. Yüksek performanslı ve 4 kapılı bir BMW’nin rakibi, Porsche Panamera ve Mercedes-AMG GT 4-Door olacaktır. Audi de RS7’yi çıkardığı zaman pazarda zaten güçlü rakipleri olmuş olacak. Güçlü arabaları seviyorsanız bu aralar sizi mutlu edecek güzel arabalar piyasaya çıkacak.