2022 Model BMW i4'ün Kamuflajlı Fotoğrafları Yayınlandı

Alman otomobil devi BMW'nin elektrikli otomobil üretimine hız vereceği, şirket yetkilileri tarafından onaylanmıştı. 2017 Frankfurt otomobil fuarında konsept hali tanıtılan i4 modelinin kamuflajlı fotoğrafları yayınlandı.

Elektrikli otomobil yarışı, tüm dev otomobil üreticileri arasında hız kazanarak devam ediyor. Tesla hala liderlik koltuğunda otururken rakipleri çok hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Özellikle Alman otomobil devleri, Avrupa pazarında çok iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyorlar. Bu markalardan biri de spor otomobil tutkunlarının en sevdiği markalardan olan BMW.

BMW CEO'su Harald Krueger, 2025 yılına kadar piyasaya 12 adet elektrikli otomobil süreceklerini açıklamıştı. 2017 senesinde, i Vision Dynamics konsepti ile tanıttıkları elektrikli araçları yavaş yavaş açığa çıkarmaya başlayan şirket, geçtiğimiz günlerde i4 modelini test ederken görüntülendi. Otomobilin gerçek hatlarının görüntülenmemesi için tasarım çizgilerinin iyi bir kamuflajla saklandığı test sürüşünde i4 yazıları ise net şekilde görüntülendi. 2021 senesinde tanıtımının yapılacağı söylenen araç, yollara 2022 model olarak çıkacak.

BMW i4, 4 serisi ailesinin bir üyesi olarak üretilecek. Elektrikli bir araç olması nedeniyle yerden biraz daha yüksek bir tasarıma sahip olması beklenen aracın bataryalarının konumlandırılma şeklinden dolayı bu tasarımla üretileceği tahmin ediliyor. Yeni jenerasyon bu elektrikli otomobilin tek seferlik şarj ile yaklaşık 600 km yol alması bekleniyor. Alman devi, bu modelin direkt olarak Tesla Model 3'e rakip olacağını belirtirken, markanın en ezeli rakibi Mercedes-Benz'in de aynı zaman diliminde C serisi benzeri bir elektrikli otomobili piyasaya sürmesi bekleniyor.