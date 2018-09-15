BMW'nin Görenleri Dumura Uğratacağı Sürücüsüz Motosikleti

BMW'nin yeni otonom motosiklet projesi test aşamasını üstünde bir sürücü olmadan başarıyla geçti.

Son dönemde hızla artan otonom otomobil teknolojisine yönelik girişimlere bu kez oldukça ilginç bir rakip çıktı. BMW, bir süredir gizlice devam ettirdiği projesini kamuoyunun huzuruna sundu. Otomotiv devi BMW’nin yeni hedefi “otonom motosiklet” geliştirmek.

Tıpkı Yamaha gibi otonom motosiklet teknolojisi kervanına katılan BMW'nin, R1200GS adlı motoruna eklediği otonom teknolojili test sürüş videosuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Henüz kalkış aşamasında bir sürücü tarafından yönetilmesi gereken motor, arta kalan tüm sorumlulukları kendi başına yerine getirebiliyor. Söz konusu motor; sürüş halindeyken gaz, fren, vites ve direksiyon gibi kontrolleri yolu okuyarak etkin bir şekilde otonom olarak kullanabiliyor.

BMW yetkilileri yaptıkları açıklamada; yeni prototip aracın hedefinde seri üretimin olmadığını ve bu motorun ortaya çıkarılmasında temel amacın, sürücü destek sistemlerinin ve güvenlik önemlerinin test yoluyla geliştirilmesi olduğunu belirtti

Projenin büyük ölçüde fayda sağladığını belirten yetkililer, sürücü davranışlarını sınıflandırma ve buna göre uyarı/koruma sistemleri geliştirme konusunda önemli bir yol katettiklerini duyurdu. BMW’nin yakın gelecekte motosikletler için ne tür sürüş destek opsiyonları sunacağı henüz tam olarak bilinmiyor.