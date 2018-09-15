BMW'nin Yeni Vision iNEXT'inin İlk Fotoğrafları Yayınlandı

BMW'nin bir türlü tasarımını ortaya çıkartmadığı yeni Vision iNEXT'in görüntüleri düşük çözünürlükte de olsa sızdırıldı. Elektrikli konsept otomobil, i-serisinin izlerini taşıyan orta bir crossover.

BMW’nin yeni konsept otomobili Vision iNEXT’in konsept fotoğrafları, ambargoya rağmen internete sızdırıldı. Dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenecek Vision iNEXT’i sızdırılan fotoğraflar sayesinde ilk kez görebildik. Fotoğraflardan yola çıkarak yeni BMW’nin i-serisinden i2 ve i8’in stillerini miras aldığını söyleyebiliriz.

Oldukça cesur bir tasarıma sahip yeni BMW iNEXT, küçük şehir aracı i3 ve orta motor lüks spor aracı i8’den farklı, crossover spor araç olarak tasarlandı. Genel olarak geniş pencereli, panoramik cam tavan ve ona uygun ön camıyla iNEXT oldukça havadar görünüyor.

Orta boy bir crossover ebatlarında görünen yeni Vision iNEXT, elektrikle çalışacak. Önceki raporlarda da elektrikli araçlar ve plug-in-hibrid (PHEV) üzerine yoğunlaşan BMW, elektrifikasyon çabasını her geçen gün arttırarak seçeneklerini genişletiyor. Alman motor üreticisinin bu pazarda lider olması çok zaman almayacak gibi görünüyor.