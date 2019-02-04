BMW, Sadece 400 Adet Üretilecek "M850i First Edition" Modelini Tanıttı

2 dk okuma süresi
10
1
1
0
0
Dünyanın en çok beğenilen otomobil üreticilerinden BMW, M850i modelinin "First Edition" versiyonunu tanıttı. Sınırlı sayıda üretilecek olan model, teknik anlamda mevcut M850i'den farklı olmasa da tasarım anlamında özel bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor.

Son yıllarda otomobil markaları, mevcut modellerine tasarımsal farklılıklar ekleyerek farklı konseptler ile satışa sunuyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde M850i modelini "First Edition" versiyonu ile tanıtan Alman otomobil devi BMW oldu. Tüm dünyada sınırlı sayıda üretilecek olan ve ülkelere belirlenen adetlerde gönderilecek olan araçlarda, iç ve dış tasarım detayları dikkat çekiyor. 
İLGİLİ HABER

2020 BMW 745e, Daha Uzun Menzil Özellikleri ile Daha Güçlü Şekilde Geliyor

BMW yetkilileri, 400 adet aracın hedeflenen ülkelere dağıtıldığında, otomobillerin azınlık durumunda olacağını belirtirken İngiltere'de sadece 10 adet araç yer alacağını söyledi. Sayı olarak az olması nedeni ile zaten oldukça dikkat çekecek olan bu otomobil, kendisine özel üretilen Frozen Barcelona Blue isimli gövde rengi ve 20 inç ebatlarında, siyah jantları ile ilgiyi üzerine toplayacak. Aracın tavanı ise karbon fiber kaplama ile sunulacak. 
İLGİLİ HABER

BMW M8 Gran Coupe Kamuflajlı Olarak İlk Defa Kameralara Yakalandı

Otomobilin iç mekanı ise özel gövde rengi ile bir uyum içerisinde olan mavi-beyaz Merino deri seçeneği ile sunuluyor. Araç konsolunda Piano Black (siyah, parlak) kaplamalar sunulurken, mavi tonlarındaki detaylar direksiyona kadar ulaşıyor. Bowers & Wilkins ses sistemi ile donatılmış olan bu özel otomobil, araç içinde teknolojinin farklı boyutlarını tatmak isteyen kullanıcılarına opsiyonel paketler de sunuyor. 
İLGİLİ HABER

BMW, 2020'de Arkadan İtişli ve Manuel Vitesli Bir M3 Tanıtmaya Hazırlanıyor

Belirttiğimiz gibi "First Edition" aslında mevcut M850i modelinin farklı bir tasarımı olarak karşımıza çıkıyor. Teknik özelliklerinde herhangi bir değişim olmayan otomobil, 523 beygir güç üreten 4,4 litre turboşarjlı V8 motora sahip. Dört çeker olarak piyasaya sürülen araç, 8 ileri otomatik şanzımana sahip. BMW, M850i "First Edition" modelinin fiyatı hakkında henüz bir bilgi paylaşımı yapmadı ancak otomobil dünyasında aracın rakamının bir hayli yüksek olacağı konuşuluyor.

Kaynak : https://www.cnet.com/roadshow/news/bmw-m850i-xdrive-coupe-first-edition/
Etiketler: BMW, bmw m850i, first edition
10
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
10
1
1
0
0