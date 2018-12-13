BMW ve Porsche, Birlikte Ultra Hızlı Şarj İstasyonu Üretecek

BMW ve Porsche, elektrikli arabalar için ultra hızlı şarj istasyonu inşa edecek.

BMW ve Porsche, güçlerini birleştirerek elektrikli arabaları için ultra hızlı şarj istasyonu üretecek. Bu şarj istasyonunda, şarj kapasitesi 450kW gibi bir güçte olacakken, 100 km yol yapmanızı sağlayacak bir şarjı 3 dakika içinde sağlayabilecek. Aracı %100 şarj kapasitesine ulaştırmak ise yalnızca 15 dakika sürecek. Bu da önceki şarj istasyonlarına kıyasla yaklaşık 9 kat daha hızlı ve kaliteli bir hizmet sunacak.

BMW yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre şarj istasyonu, farklı araçlara otomatik olarak adapte olacak ve araçları tanıyabilecek. Yani araçların kapasitelerine göre 400V ile 800V arası otomatik olarak geçiş yapabilecek. Şu anda aktif olarak kullanılmakta olan 90 kW ve 175kW şarj istasyonlarının yeterli gelmemesinden kaynaklı olarak inşa edilecek istasyonlar, elektrikli araç kullanıcılarını oldukça rahatlatacak. Ortalama olarak 57kWh pil deposuna sahip bir araç, 15 dakika içinde tamamen boş olan pilini %100'e kadar doldurabilecek.

Şu an deneme amaçlı olarak hızlı şarj istasyonu Jettingen-Scheppach, Almanya içerisinde bir adet kuruldu ve araç kullanıcıları araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilmekte. Şarj istasyonunda şarj girişi olarak Tip 2 CCS modeli kullanılırken, BMW ve Porsche araçlar için tamamen uyumlu olacak.