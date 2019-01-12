BMW ve The North Face, 2 Tekerlekli Çadır Tanıttı

The North Face, yeni nesil bir kumaş üretti. İçine su almayan fakat nefes alabilen kumaşın tanıtımı için BMW ile işbirliği yapan firma, CES'de boy gösterdi.

The North Face, Gore-Tex’den daha gelişmiş, “Futurelights” isimli su geçirmeyen ama nefes alabilen yeni bir kumaş üretti. Kumaşın özelliklerini gösterebilmek için BMW Designworks ekibiyle beraber çalışan The North Face, CES fuarına 2 tekerlekli, ultra hafif, karbon şasisi olan, dış kısmı Futurelight kumaşından yapılmış bir kamp çadırıyla geldi. Gözümüze çarpan önemli özelliklerden birisi de çadırda, Michelin’in geliştirdiği havasız lastiklere benzeyen lastikler kullanılması.

Eski nesil kumaşlar suyu dışarıda tutmada oldukça iyiler, iyi oldukları bir başka konu da nemi de içeride tutmaları. Futurelight kumaşında ise “nanospinning” ismi verilen bir teknoloji sayesinde, kumaştaki delikler o kadar küçük ki havanın dışarı çıkmasına izin verirken suyun içeri girmesine izin vermez.

Kamp tutkusu olanlar çadırların hava almasının ne kadar önemli olduğunu bilirler. Gece yattığınızda her nefes verişinizde dışarı nem de çıkar ve sabaha kadar ortaya çıkan bu kadar fazla nem oldukça rahatsızlık verir. Bu konsept çadırda iki kişi rahatlıkla kamp yapabilir.

Bu tasarım büyük ihtimalle hiç seri üretime geçmeyecek ama çoğu kampçının keşke üretilse dediğini duyar gibiyiz ki üretilmeyi hak eden de bir tasarımı var.