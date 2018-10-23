BMW, otomobil dünyası tarihine bir geri çağırma vakasını daha kazandırdı. Alman devi, tam 1 milyon aracı geri çağırdı.

Bu yılın Ağustos ayında Güney Kore'de egzos gazındaki devir daimi sağlayan bir modüldeki kronik hatadan ötürü tam 480 bin aracını geri çağıran BMW, yıl sonuna yaklaşmışken bir benzer vakayla daha sarsıldı.

BMW'nin yaptığı resmi açıklamaya göre piyasadaki tam 1 milyondan fazla BMW araç, egzos sisteminde yangın çıkarabilecek bir risk oluşturduğu için gönüllü olarak geri çağırıldı.

Geri çağrılan 4 ve 6 silindirli dizel modellerin 428 bininin Almanya'da olduğu, kalan araçların ise Asya ve Avrupa pazarında yer aldığı belirtildi. Önümüzdeki süreçte araçların ilgili modülleri kontrol edilecek ve arıza bulunması durumunda ücretsiz tamirat/parça değişimi hizmeti verilecek.