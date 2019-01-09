X7 SAV aracını CES 2019'da sergileyen BMW, araç ile zorlu parkurların üstesinden geliyor.

Her yıl düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nın (CES) bu yılki etkinliğine de katılan BMW, oldukça güzel görüntülere sahne oluyor. Gelmiş geçmiş en büyük BMW üretimi jip olan yeni BMW X7 SAV (Sport Activity Vehicle) modeli, katılımcıların önünde oldukça zorlu rampalardan kolaylıkla geçerek, off-road başarısını gözler önüne seriyor.

BMW'nin sporluğundan ödün vermeden off-road gibi zorlu koşulların da üstesinden gelebilme amacıyla tasarlanmış SAV (Sport Activity Vehicle) serisinin yeniden tanıtılan BMW X7 SAV üyesinin Off-Road Paketi; tepe iniş kontrolü, elektronik diferansiyel kilidi ve oldukça kullanışlı bir alt gövde kılıfıyla birlikte cihazı donatıyor.

CES 2019 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda âdeta şov yapan BMW, X7'nin zorlu arazilerde kendi kendini idare edebileceğini belirtiyor. Aracın sahip olduğu dört yeni sürüş modu - xSand, xGravel, xRocks ve xSnow - sürücünün bir düğmeye dokunarak farklı arazi koşullarına anında uyum sağlamasını kolaylaştırıyor. Önümüzdeki yıl satışa çıkacak olan BMW X7 SAV'ın ABD fiyatı (xDrive40i) 74,895$'dan başlayacakken, V8 motorlu canavar sürümü ise 93,595$ fiyat etiketine sahip olacak.