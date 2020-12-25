BOE, Apple'ın iPhone 12 Serisi İçin OLED Ekran Üretecek

Çinli bir kaynağa göre BOE, iPhone 12 serisi için OLED ekranı üretmek üzere gereken tüm sertifikaları Apple'dan almayı başardı. Şirket, daha önce yaşanan bazı sorunlardan dolayı Apple'ın yeni akıllı telefon serisi için ekran üretimine seçilmemişti.

Bu yılın başlarında Apple'ın iPhone 12 akıllı telefon serisi çıkış yapmadan önce ortaya bir iddia atılmıştı. O iddiaya göre BOE, iPhone 12 serisi için OLED ekran üretecek üçüncü şirket olacaktı. Yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle BOE, iPhone 12 serisinin ilk partisi için ekran üretmeyecekti.

Bu da iPhone 12 serisinin ilk partisi için yalnızca LG ve Samsung'un OLED ekran üreteceği anlamına geliyordu. Bugün Çinli bir kaynak tarafından yayınlanan habere göre BOE, Apple'ın OLED ekranlarını üretmek için gerekli sertifikayı kazandı ve aralık ayından itibaren iPhone 12 için OLED ekranların üretimine başlayacak.

BOE, Apple'ın üçüncü iPhone 12 ekranı üreticisi olacak:

Habere göre Samsung, 2021 yılında 130 milyon OLED ünitesi üretecekken LG 40 milyon, Apple'ın yeni üçüncü ekran üreticisi BOE ise 10 milyon ünite üretecek. Eğer önümüzdeki sene iPhone 12'nin satışları yolunda giderse BOE, 10 milyon üretim miktarını 20 milyona çıkarabilir.

BOE, günümüzde Çinli akıllı telefon üreticileri Huawei, Xiaomi, Vivo ve Oppo için OLED üretimine devam ediyor. Bunun yanı sıra şirket, bugüne kadar Apple'ın bazı MacBook'ları ve iPad'leri için A-Si LCD ekranlar da üretiyordu. BOE, ekran üretiminde önemli bir noktada yer alıyor.

RUNTO tarafından yayınlanan verilere göre 2020 yılının ilk yarısında dünyanın en büyük panel üreticileri toplamda 92 milyon esnek OLED paneli üretti. Geçtiğimiz yıla göre %36 daha fazla olan bu üretimin %16,2'si BOE tarafından yapılmıştı. Samsung ise %71'lik payla üretimde liderdi.