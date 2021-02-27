BOE, hızla gelişen katlanabilir ekran teknolojisinde sıradaki hamle olarak görülen hem içe hem dışa katlanabilen yeni ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan yeni bir demo videosu, ekranın hem içe, hem dışa katlanabildiğini ve aynı zamanda tablet modunda da kullanılabildiğini gösteriyor.

Katlanabilir ekran teknolojisi, akıllı telefon üreticileri arasındaki çılgın yarışın yeni körükleyicilerisi olmuş durumda. Pek çok akıllı telefon üreticisi bu teknolojiyi en yenilikçi ve gelişmiş şekilde telefonlarında hayata geçirmek için çalışıyor ve ilk katlanabilir telefonların piyasaya sürülmesinden bu yana epey de gelişme kaydedildiğini söylemek mümkün.

Katlanabilir ekran teknolojisinde gelinen noktada sıradaki hedef ise hem içe hem dışa katlanabilen ekranlar üretebilmek. Geçtiğimiz aylarda Xiaomi ve Samsung bu konuda ilk haberlerle gündeme gelmiş ve her iki şirketin de 2021'de hem içe hem dışa katlanabilen ekranlarla karşımıza çıkabileceği ifade edilmişti. Ancak henüz bu türden bir ekran ile hiç karşılaşılmadığı için bu haberler biraz da söylenti gibiydi.

BOE 360, hem içe hem dışa katlanabiliyor:

Dünyanın en büyük LCD, OLED ve esnek ekran üreticilerinden biri olan BOE tarafından geliştirilen bir demo ise tüm bu söylentilerin sektörde bir karşılığının olduğunu gösteriyor. Huawei, Apple ve hatta kimi telefonlarda Samsung için ekran üreten BOE, hem içe hem dışa katlanabilir ekran teknolojiine dair ilk üreticilerden biri olarak da karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Paylaşılan videoda gördüğümüz demoda hem tablet modunda, hem içe hem de dışa katlanabilen bir ekran yer alıyor. Bu ekranın yalnızca içe ya da yalnızca dışa katlanabilen ekranlardan daha dayanıklı ve esnek olacağı düşünülüyor. Haliyle bu da BOE 360'ın üreticiler için bir tercih sebebi olabileceği anlamına geliyor.

BOE 360'ın kısa demo videosu: