Boeing, 12 Binden Fazla Çalışanını Daha İşten Çıkartacak

Koronavirüs pandemisinden en fazla etkilenen şirketlerden olan Boeing, geçen ay çıkardığı 16 bin çalışanın ardından bu ay da 12 bin çalışanını işten çıkartacağını duyurdu.

Dünyanın en büyük havacılık şirketlerinden birisi olan Boeing, yaptığı son açıklamayla 12 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Toplamda 6770 kişinin iş akdinin feshedileceğini duyuran şirket, 5220 kişinin de gönüllü tazminat paketini alıp ayrılacağını söyledi.

Koronavirüs pandemisi sürecinde en fazla yara alan sektörlerden olan havacılık sektörü, en büyük şirketlerinden biri olan Boeing’in de daha fazla küçülmesiyle sorunlar yaşıyor. Şirket, zaten geçen ay iş gücünün yüzde 10’una denk gelen 16 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Bu ay çıkarılan yeni kişilerle birlikte şirketin sorunlarını hala çözemediği anlaşılıyor.

Boeing’in yönetim Kurulu Başkanı Dave Calhoun, gerçekleştirilecek işten çıkarımlarla ilgili “Keşke başka bir yolu olsaydı” şeklinde açıklama yaptı.

Şirket, öncesinde de sorunlar yaşıyordu

Boeing, koronavirüs pandemisinden önce de önemli sorunlar yaşıyordu. Şirketin Boeing 737 Max tipi uçaklarının yaşadığı kazalar, şirketi tüm dünyada bu uçaklarını baştan gözden geçirmek zorunda bırakmıştı. Ayrıca kazalar sonucunda hayatını kaybeden kişilerin ailelerinin açtığı davalar da şirketi maddi zorluğa sokmuştu.

Görünen o ki Boeing, önümüzdeki süreçte daha fazla çalışanını işten çıkarmak zorunda kalacak. Ülkeler normalleşmeye başlasa da uçuşlara getirilen sosyal mesafe kısıtlamaları, Boeing gibi şirketlerin daha uzun süreler boyunca zarar etmeye devam edeceği anlamına geliyor.