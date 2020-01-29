Boeing, 1997 Yılından Beri İlk Defa Zarar Açıkladı

Uçak üreticisi Boeing için 2019 yılı hiç de iyi geçmedi. Geçen yılın finansal rakamlarını açıklayan firma, 22 yıl sonra ilk defa zarar ederken toplam kayıp rakamı 636 milyon dolar olarak belirtildi.

Havacılık firması Boeing bugün 2019 yılına ait yıllık rakamları açıkladı. Firma, 20 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez zarar etti. Boeing’in geçen yılki toplam zararının ise 636 milyon dolar gibi ciddi bir noktaya ulaştığı açıklandı.

Firmanın yaşadığı bu zararın arkasındaysa Boeing 737 uçakların yere indirilmesi yer alıyor. Boeing, 2019 yılının son çeyreğinde 1 milyar dolar zarar etti, bu da firmanın zarar açıklamasına neden oldu.

Boeing’in 737 sıkıntısı bitmedi

Boeing, yaşanan sıkıntılarından ardından yönetim katında değişikliğe gitmişti ve firmanın yeni CEO’su David Calhoun olmuştu. Colhaun’un amacı, firmayı yeniden artıya geçirmek ve bu amaçla kolları sıvamış durumda. Tabii bunu söylemesi yapmasından daha kolay, firma 737’den kaynaklanan sorunlar için 9,2 milyar dolar gibi ciddi bir parayı ayırmış durumda.

Firmanın 737 serisi uçakları 2019 yılının başında iki kazaya karışmış ve toplamda 346 kişi hayatını kaybetmişti. Ardından bu serideki uçakların uçuşu yasaklanmıştı.

Daha sonra pek çok incelemeye maruz kalan firmanın işleyişinde, prosedürlerinde ve kontrol işlemlerinde sorunlar olduğu ortaya çıkmıştı. Colhaun ise şeffaflık ve kusursuzluğa kendilerini adadıklarını ve bundan sonra yapacakları her şeyin güvenlik kontrolünden geçeceğini söyledi.

Colhaun 13 Ocak’tan beri firmanın başında yer alıyor. Boeing CEO’su, 2020 yılının ortalarında bu uçakların yeniden havalanabilmesini amaçlıyor. Bu tablo yatırımcılar ve sektörde yer alan kişiler tarafından gerçekçi bir hedef olarak kabul ediliyor.

Boeing’in derdi uçamamak

Boeing’in kazançları, MAX serisindeki 737’lerin uçuşlarının yasaklanmasının ardından büyük kesintiye uğradı. Firmanın cirosu son çeyrekte %36,8 oranında azalarak 17,9 milyar dolara düştü. Firma, yaşanan krizin ardından MAX üretimini önce yavaşlatmış sonra da durdurmuştu.

Firmanın üretim sürecinde yaptığı değişikliklerin maliyeti 2,6 milyar dolar olurken 4 milyar dolar da olağandışı üretim maliyeti olarak kaydedildi. Yani firmanın yaptığı düzeltme çalışmalarının üretim maliyeti 4 milyar dolar oldu.

Boeing’in yaşadığı sorunlar, firmayla çalışan tedarikçiler açısından da ciddi bir sorun ortaya çıkardı. Spirit AeroSystems, General Electric gibi firmalar üretimin durmasından dolayı zarar gördüğünü açıklamıştı.

Piyasalara baktığımızda Boeing hisseleri artışta ve firma toparlanma eğiliminde görünüyor. Dreamliner serisinin üretimi de yavaşlamış olmasına rağmen firmanın gerçekçi hamleler yapması ve daha şeffaf davranması, suların durulmasına yardımcı oluyor.