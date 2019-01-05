Boeing 777X, Rekor Niteliğindeki GE9X Motoruna Kavuştu

Boeing, yeni jet motoruyla güç ve verimlilik konusunda yeni bir çağın kapılarını araladı.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru GE Aviation başarılı bir şekilde dev jet motoru GE9X’i ilk deneme uçuşunda test etti. Boeing iki adet GE9X jet motorunu 777X’e yerleştirdi ve ilk deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Motor yıllardır geliştirme sürecindeydi ve gelecek çevresel düzenleme standartlarını aşması bekleniyor. Motor, 134 inçlik fanıyla bir yolcu uçağındaki en büyük fana sahip.

GE9X yolcu uçağı jet motoru, güç ve verimlilik konusunda yeni bir devri başlatacak. GE Aviation, motor geliştirilirken çevreye olan etkilerinin de düşünüldüğünü belirtti.

Firmaya göre GE9X, GE90-115B kadar güvenilir bir motor olacak ancak çok daha sessiz bir şekilde çalışacak.

Bugün yapılan bir açıklamada Boeing, 777X hava aracına iki adet GE9X motorunu yerleştirdiğini belirtti. Firmanın daha önce de belirttiği gibi 777X hava araçları bu zamana kadar ürettikleri en büyük ve en verimli çift motorlu jet olacak, daha geniş bir kabin ve daha büyük camları da bünyesinde barındıracak.

Bugün atılan bir tweette Boeing, GE9X motorunun kurulumunu içeren bir video paylaştı. İlk uçuşundan önce GE9X jet motoru karada da birçok testten geçirilmişti.