Boeing Çalışanları 737 Max Uçaklarıyla Dalga Geçmiş

Boeing, ABD'de yapılan bir araştırmaya yardımcı olmak için e-posta ve direkt mesaj bilgilerini müfettişlere iletti. Mesajlarda, Boeing çalışanlarının 737 Max uçakları piyasaya çıkmadan önce uçakla dalga geçtiği ortaya çıktı.

ABD Kongresi'nde iki Boeing uçağının neden kaza yaptığını araştıran komiteye Boeing tarafından e-posta ve mesajları içeren belgeler teslim edildi. Washington Post ve New York Times tarafından elde edilen belgelerde, çalışanların Boeing 737 Max uçağı hakkında pek de hoş olmayan yorumlar yaptığı ortaya çıktı. Kongre'nin araştırdığı kazaların ilki, Etiyopya Hava Yolları'nın 302 numaralı uçuşunda düşen ve 157 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 Max'in karıştığı olay. İkincisiyse Endonezya yakınlarında düşerek 189 kişinin ölümüne neden olan Lion Air'in 610 numaralı uçuşunda kullanılan 737 Max'in kazası.

2018 yılının şubat ayında bir Boeing çalışanı, yazdığı bir e-postada kendi ailesini Max simülatörü tarafından eğitilmiş bir uçağa bindirmeyeceğini belirtiyor. Lion Air kazasından aylar önce yazılan e-postanın gönderildiği Boeing çalışanı da 737 Max'e ailesini bindirmeyeceğini söylüyor.

Nisan 2017 tarihli bir e-postadaysa bir Boeing çalışanı, 737 Max'in "soytarılar" tarafından tasarlandığını, bu soytarılara da "maymunların" yönettiğini yazıyor. Mayıs 2018 tarihli bir e-postada bir başka çalışan, uçağın Federal Havacılık Kurulu (FAA) testinden geçmesi hâlinde "şok olacağını" belirtiyor.

Kongre'ye iletilen e-postaların çoğunda çalışanlar 737 Max'ler için pilotların özel eğitim almalarının gerekip gerekmeyeceğini tartışıyor. Belgelerde ismi silinen Boeing 737'nin şef teknik pilotu, yeni uçaklar için pilotların eğitimine ihtiyaç olmayacağını defalarca tekrar ediyor. 6 Haziran 2017 tarihli bir e-postada şef teknik pilot bir başka Boeing çalışanına, motoru çalıştıktan sonra 737 Max'in NG'den prosedür olarak bir farkı olmadığını ileri sürüyor.

Federal Havacılık Kurumu da eleştiriliyor:

Bir direkt mesajda ise bir Boeing çalışanı, simülatör eğitiminde uçağın birkaç kez düştüğünü belirtiyor ve bunu yetkili kurumlara göstermekten korktuğunu yazıyor. Mesajlarda iki Boeing çalışanının şirket kültürü hakkında konuştuğu ve bir şeylerin değişmesinin yıllar alacağını söylediği görülüyor.

Mesajların Boeing tarafından çalışanlarını korumak için sansürlediği belirtilirken bazı yerlerde sansür nedeniyle ne tartışıldığı dâhi anlaşılmıyor. Boeing, bu mesajları ilk fark ettiğinde FAA'ya iletmemiş ve bu da FAA'nın tepkisine neden olmuştu. FAA'ya yoğun lobi faaliyetleri sonucunda Boeing'in havacılık yetkisini artırdığı ve denetim serbestliği verdiği gerekçesiyle yoğun eleştiriler yöneltiliyor.

Kaza soruşturmalarının odağında, Boeing'in yeni yazılımı olan Manevra Karakteristikleri Artırma Sistemi (Maneuvering Characteristics Augmentation System - MCAS) yer alıyor. MCAS, uçağın burnunu otomatik olarak yere eğiyor çünkü bilgisayarlar, uçağın "stall" durumuna düştüğünü düşünüyor. Stall, uçağın havada tutunma hızının düşmesi ve kanatlardaki kaldırma kuvvetinin uçağın ağırlığını taşıyamadığı duruma deniyor.

Boeing, 737 Max kazaları nedeniyle CEO'su Dennis A. Muilenburg'u geçen ay kovmuştu. Boeing, ABD Kongresi'ne gönderdiği açıklamada mesajlarda kullanılan dilin "Boeing kültürüyle bağdaşmaması" nedeniyle özür diledi.