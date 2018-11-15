Boeing'den İklim Araştırmaları İçin İnsansız Hava Aracı

Boeing, iklim ve atmosfer araştırmalarında kullanılacak, güneş enerjisi ile çalışan yeni bir drone üzerinde çalışıyor ve ilk uçuşların gerçekleştirilmesi için hedef 2019.

İnsansız hava araçları konusunda, alanında uzmanlaşmış en büyük şirketlerden olan Boeing'in bir yan kuruluşu olan Aurora Flight Sciences, güneş enerjisiyle çalışan otonom bir hava aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Odysseus adı verilen araç, yüksek irtifada sürekli uçuş için özel olarak tasarlandı ve iklim ile atmosferik olaylar konusunda araştırmalar yapmak için kullanılacak.

Geliştirici firma Aurora'ya göre Odysseus, bir drone ile uydunun görevlerini aynı anda yerine getirebilecek şekilde üretilmiş özel bir araç. Oldukça yüksek irtifalarda, aylar boyunca havada kalarak uçuşuna devam edebilen Odysseus, yerdeki bir istasyonla sürekli olarak bağlantı halinde kalarak devasa alanlar üzerinde etki sağlayabilecek. Güneş enerjisi ile çalışan araç, sıfır emisyon salgılıyor ve bu da çevreye verdiği zararı neredeyse sıfıra indiriyor.

Havadayken topladığı verileri hızlı bir şekilde Dünya'ya gönderebilecek olan Odysseus, gelecekte iletişim ve istihbarat misyonları için de kullanılabilir olacak ancak ilk hedefi çevresel ve atmosferik veriler toplayarak iklim ve kirlilik gibi konularda incelemeler yapılmasını sağlamak. Aracın ilk uçuşlarının ise 2019'da başlaması hedefleniyor.