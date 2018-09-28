Boeing-Saab İkilisi, ABD'nin Eğitim Uçağı İhalesini Kazandı

ABD Savunma Bakanlığı'nın sene sonu kontratları Boeing'e iyi yaradı. Mali yıl biterken Boeing, bir ay içerisinde üçüncü kontratını aldı: bu sefer ise Hava Kuvvetleri için tasarlanan yeni jenerasyon T-X jet antrenör uçakları.

Boeing'in İsveç havacılık şirketi Saab ile yaptığı ortak teklif, ABD Hava Kuvvetleri'nin tahmin ettiğinden yüzde 50 daha ucuza denk geldi. Bu sebepten dolayı da Hava Kuvvetleri, Lockheed Martin ve Leonardo (eski adıyla Finmeccanica) şirketlerini ihaleden düşürdü.

Bu açıklama, Hava Kuvvetleri'nin Boeing-Leonardo ikilisinin UH-1 nükleer güvenlik helikopterlerinin yenilenmesi için yapılan ihaleyi kazanmasının hemen ardından geldi. Ayrıca Boeing, 30 Ağustos'ta Donanma'nın isimsiz carrier-launched tanker kontratını da kazanmıştı.

T-X uçakları, pilotları 21. yüzyıl şartlarına uygun olarak eğitmek için tasarlandı. F-35'leri kullanacak pilotların da eğitilmesinde kullanılacak olan bu uçaklar, ABD'nin artık iyice yaşlanan Northrop T-38 eğitim uçaklarının yerini alacak.

T-X'lerin durumu Boeing'in geçtiğimiz günlerde yaptığı helikopter ihalesine benziyor: Maliyeti düşürmek adına başka bir firmayla ortaklık kurmak. T-X projesinin Hava Kuvvetleri tarafından hesaplanan tahmini maliyeti 19.7 milyar dolarken, ihale 9.2 milyar dolara halloldu. Bu ise çok ciddi bir düşüş.