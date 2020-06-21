Boeing, Astronotlarını Eğitmek İçin VR Seti Kullanıyor

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, Starliner misyonunda görev yapacak astronotlarını eğitmek için gelişmiş Varjo VR-2 setlerini kullanmaya başladı. VR eğitimleri; ön hazırlık, uzayda kenetlenme ve Dünya'ya dönüş de dahil olmak üzere Starliner misyonunun tüm aşamalarını kapsıyor.

Tıpkı pilotlar gibi astronotlar da işlerini kusursuz yapabilmek için simülasyonlar kullanıyor. Bu kapsamda NASA, onlarca yıl önce Sanal Gerçeklik (VR) başlıklarının kullanımına öncülük etti. Şimdiyse dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing, ilk uçtan uca VR astronot eğitim simülatörünü kullanmaya başladı.

Boeing, Starliner ekibini 2021 Uluslararası Uzay İstasyonu yolculuğuna hazırlayacak olan sanal gerçeklik başlıkları için biyonik görüntüleme sistemine ve ‘insan gözü’ çözünürlüğüne sahip ticari bir sistem olan Varjo VR-2’yi tercih ediyor. Oculus Rift’in yaklaşık yedi katı fiyata sahip olan Varjo VR-2, 4.995 dolardan satılıyor.

VR eğitimleri, Starliner misyonunun tüm aşamalarını kapsıyor:

Boeing’in Starliner uzay aracı, tıpkı SpaceX’in Dragon 2 kapsülü gibi astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürüp getirme görevlerinde kullanılacak. Bu noktada Boeing, yeni VR eğitim simülatörünün ön hazırlıklar, uzayda kenetlenme ve Dünya’ya yolculuk da dahil olmak üzere mürettebatlı bir Starliner ticari misyonunun her aşamasını kapsadığını söylüyor.

Simülatörün gelişimi, Boeng’in yazılım mühendislerinden Connie Miller tarafından yönetiliyor. Varjo VR-2’nin insan gözüne yakın derecelerde yüksek çözünürlükler sunması, Miller’ın Oculus Rift ya da piyasadaki diğer VR setleri yerine Varjo VR-2’yi tercih etmesinde büyük rol oynuyor. Varjo VR-2 sanal gerçeklik setleri, astronotların karantina günlerinde dahi pratik yapmasına olanak tanıyor.

Boeing, Starliner astronotlarından Christopher Ferguson’ın VR eğitimlerine yakında başlamayı planlıyor. Şirket, bu eğitimleri 2021 yılındaki Mürettebat Uçuş Testi’ne hazırlanmak için düzenliyor. Starliner’ın ilk insanlı uzay görevinde Ferguson’a Michael Fincke ve Nicole Mann’ın eşlik etmesi bekleniyor. İlk insanlı Starliner misyonundan önce her bir astronot, VR eğitimlerinde yüzlerce saat geçirecek ve uçuş öncesi aşamalar için eğitimler görecek.