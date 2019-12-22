Boeing'in Starliner'ı Bugün Dünya'ya Geri Dönüyor

Gelecekte NASA astronotlarını taşımak üzere Boeing tarafından tasarlanmış Starliner uzay aracı, ilk test uçuşunun ardından Dünya'ya geri dönüyor. İniş, TSİ 15:57'de NASA tarafından canlı yayınlanacak.

Boeing’in ilk Starliner uzay aracı bugün Dünya’ya geri dönüyor. Starliner’ın edindiği başarılarla birlikte kapsülü yanlış yörüngeye koyduğu ve NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidemediği test uçuşu bugün sona erecek. Böylece Starliner, planlanan tarihten 6 gün önce iniş yapmış olacak.

Gelecekte NASA astronotlarını taşımak üzere tasarlanan Starliner, her şey planlandığı gibi giderse ABD’nin New Mexico eyaletindeki White Sands Space Harbor’a iniş yapacak. Starliner’ın inişi, Türkiye saati ile 15:57’de gerçekleşecek. Uzay aracının planlanan orijinal iniş tarihi 28 Aralık idi.

Starliner yörüngeye girerken ortaya çıkan ısıya dayanmak için bünyesindeki ısı kalkanına bağımlı durumda. Yörüngeye başarıyla giriş yaptıktan sonra araçtaki üç paraşüt aracın düşüş hızını azaltacak ve içinden çıkacak hava yastıklarının üzerine inecek. Tamamen güvenli bir iniş için tüm bu ekipmanların mükemmel şekilde çalışması gerekiyor.

Sorunsuz bir iniş, daha önce aracın görev saatindeki hata yüzünden yanlış yörüngeye girmesiyle sonuçlanan hatasının bir telafisi olabilir. Starliner bu nedenle Uluslararası Uzay İstasyonu’na otomatik kenetlenme sistemini deneyememişti. Çünkü aksaklık nedeniyle randevu noktasına varamamıştı.

Starliner’ın Dünya’ya dönüşü aşamalar halinde gerçekleşecek ve her aşamanın mükemmel şekilde geçilmesi gerekiyor. Öncelikle Starliner, 250 kilometre yükseklikteki yörüngesinden ayrılacak. Bunu yapmak için ise gerekli manevrayı gerçekleştirecek iticilerini ateşleyecek ve bu ateşleme 50 saniye sürecek.

Manevranın ardından silindirik modül, Starliner’ın mürettebat kapsülünden ayrılacak. Ardından bu modül de uzaydan güvenli bir şekilde Pasifik Okyanusu’na düşebilmek için kendi manevrasını yapacak.

İnişin geri kalan aşamaları Starliner’ın mürettebat kapsülüne bağlı olacak. Kapsül, gezegenin atmosferine giriş yaptığında yaklaşık 1.650 derece sıcaklığa maruz kalacak. Atmosfere girdikten sonra ısı kalkanları çıkarılacak ve paraşütler açılacak.

Boeing’in Starliner uzay aracının inişini canlı olarak izlemek istiyorsanız bu bağlantıya tıklayarak NASA’nın YouTube canlı yayınına ulaşabilirsiniz.