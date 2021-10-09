Boeing Starliner'ın 2. Test Sürüşü Ertelendi

Boeing Starliner'ın bugünlerde gerçekleşmesi planlanan ikinci test sürüşü ertelendi. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre uzay aracında yazılımdan kaynaklanan sorunlarla karşılaşıldı. Test sürüşünün 2022'ye ertelendiği resmi olarak bildirildi.

NASA'nın Ticari Mürettebat Programına katılımı için Boeing tarafından üretilen uzay aracı Boeing Starliner'ın yakında gerçekleşmesi planlanan test sürüşü yine ertelendi.

Uzay aracında karşılaşılan bazı teknik aksaklıklardan dolayı, test sürüşünün 2022'de gerçekleşeceği duyuruldu.

Test uçuşu 2022'ye ertelendi

NASA'nın açıklamasına göre Boeing'in Starliner uzay aracında oksitleyici izolasyon valfi sorunu ile karşılaşıldı. Ajans, sorunun çözülmesine yönelik çalışmalar devam ettiği için ikinci test uçuşunun gelecek yıla kadar ertelediğini resmi olarak duyurdu. NASA'nın Ticari Mürettebat Programının bir parçası olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yolcu almak için tasarlanmış iki araçtan biri Boeing'in Starliner'ı diğeri ise SpaceX’in Crew Dragon’u.

NASA, her iki şirketin de öncelikle mürettebatsız bir test uçuşu başlatmasını ve daha sonra mürettebatlı bir test uçuşu yapmasını istedi. Starliner şimdiye kadar yalnızca bir mürettebatsız uçuş gerçekleştirdi, ancak onda da Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmadan önce yazılım sorunlarıyla karşılaşıldı. NASA’nın Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stitch, karşılaşılan sorunun uzay aracında erişilmesi kolay olmayan bölgelerini etkileyen ve çok iyi bir mühendislik çalışması gerektiren karmaşık bir konu olduğunu belirtti. Yetkililer "Ekip şu anda 2022'nin ilk yarısında donanım hazırlığı, roket manifestosu ve uzay istasyonu kullanılabilirliği bekleyen fırsatlar için çalışıyor" şeklinde açıklama yaptı.

Ayrıca NASA, bu haftanın başında yaklaşan Starliner uçuşlarında görevli iki astronotu, SpaceX uçuşuna atadığını duyurmuştu. Nicole Mann ve Josh Cassada adlı astronotlar 2022'nin sonbaharında gerçekleşecek SpaceX'in beşinci insanlı görevinde yer alacaklar.