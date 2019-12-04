Boeing Starliner'ın İlk Yörüngesel Test Uçuşu Ertelendi

SpaceX’in uzay istasyonu için mürettebatlı uzay uçuşları yapma hedefinde olduğu biliniyor. Ancak buradaki tek şirket SpaceX değil, Boeing de Starliner kapsülüyle SpaceX ile aynı amacı gerçekleştirmeye çalışıyor.

Boeing’in Starliner uzay kapsülünün, uzaya gerçekleştireceği ilk test uçuşu ertelenmek zorunda kaldı. Mürettebatsız olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gerçekleştirilecek olan uçuş, 19 Aralık tarihine ötelendi. Test uçuşunun tarihinin ertelenmesinin sebebi ise kapsülü taşıyacak olan United Launch Alliance’ın (ULA) Atlas 5 roketinde meydana gelen bir sorun oldu.

ULA, web sitesinden yaptığı açıklamada “Atlas V’in fırlatma öncesi aşaması sırasında roketin temizleme hava tedarik kanalında bir sorun meydana geldi. ULA’in ve Boeing ekiplerinin sorunun analizini tamamlaması, kanalı değiştirmesi ve fırlatma öncesi süreci bitirebilmesi için ek zamana ihtiyacı vardır” ifadeleri kullanıldı.

Erteleme

Sorunun giderilmesi için gerekli olan işlemlerin tamamı Atlas V ve Starliner’ın 21 Kasım tarihinde yerleştirildiği Cape Canaveral’daki fırlatma rampasında gerçekleştirilecek. Orijinal fırlatma tarihi 17 Aralık olarak belirlenmişti, dolayısıyla iki günlük gecikme yaratan bu sorunun çok büyük bir şey olmadığı söylenebilir.

ULA, yaptığı açıklamada NASA programının bir parçası olan Starliner’ın ilk yörüngesel test uçuşunda hedefin Atlas V roketi, Starliner uzay aracı, yer sistemleri, uzayda kenetlenme ve iniş operasyonlarıyla ilgili uçtan uca veri toplama olduğunu söyledi. Bu test uçuşunun başarılı geçmesi, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gerçekleştirilecek mürettebatlı uçuşlar için de büyük bir adım olacağı anlamına geliyor.

Ayrıca Boeing ile Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX arasında da bir rekabet bulunuyor. SpaceX de uzay istasyonuna gerçekleştirilecek mürettebatlı uçuşlar öncesinde test fırlatmaları yapıyor.

Ancak her iki şirket de çeşitli aksiliklerle baş etmek zorunda kalıyor. Kasım ayında Starliner’ın paraşütlerinin bir tanesinde çeşitli sorunlar meydana gelmişti. Nisan ayında ise SpaceX’in kapsülü patlamıştı. Boeing ya da SpaceX, bu yarışı hangisi kazanırsa kazansın NASA için önem arz ediyor. NASA, şu an astronotlarını götürmek ve geri getirmek için Rusya’nın Soyuz uzay araçlarını kullanıyor.