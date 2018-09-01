Boeing, Yakıt İkmali Yapabilen Tanker Drone Geliştirecek

ABD'nin en çok bütçe ayırdığı yerlerden biri olan Savunma Sanayi ve Silahlı Kuvvetler, donanmasına yakıt ikmal görevli insansız hava araçlarının eklenmesiyle büyüyor.

ABD Donanması, MQ-25 “Stingray”in 4 tane prototipini inşa etmek için, Boeing ile 805 milyon dolara anlaştığını açıkladı. Yeni Stingray insansız hava araçları carrier gemilerinden kalkış yaparak yakıt ikmal görevini yerine getirecek. Bu anlaşma, 2017 yılında başlayan bir sözleşme sürecinin sonucuyken, yaklaşık yirmi yıl öncesine dayanan bir destandaki son gelişmeleri de yansıtmakta.

Boeing, teklif verme aşamasında Lockheed Martin ve General Atomics gibi büyük firmaları yendi. MQ-25’in tasarım gereksinimleri carrier gemilerinden kalkıp 6300 kilogram yakıtı 500 deniz mili öteye taşımasını içeriyor.

İnsansız hava araçları, gelecekte donanmanın kanatlı araçlarının menzilini genişletmesine yardımcı olacakken, carrier sınıfı muhrip gemilerin kıyıya yanaşması gerektiği zamanları azaltacak.

MQ-25’in yeniden yakıt ikmali görevi, donanmanın Batı Pasifik’teki caydırıcı rolü ve donanmanın geleceğiyle ilgili ABD için çok yüksek öneme sahip. Çünkü Güney Çin Denizi'ndeki insan yapımı adalara yerleştirilen Çin yapımı anti-gemi balistik füzeleri ve Çin’in diğer savunma sistemleri, uçaklar daha uzun menzilli uçamazlarsa ABD’nin carrier gemilerini riske atabilir.