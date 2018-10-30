Boğaziçi Enerji Zirvesi, 4 Kasım'da İstanbul'da

Enerjinin gerek sanayileşmenin en temel unsuru gerekse günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu bilen ve onsuz herhangi bir işi gerçekleştirmenin imkansız olduğunu farkında olan Boğaziçili gençler bu yıl Boğaziçi Enerji Zirvesi’nin dördüncüsünü düzenliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü (BUEC), bu yılki Boğaziçi Enerji Zirvesi’nde enerji konusunu Akıllı Şehirler, Elektrikli Araçlar, Rüzgar Enerjisi ve Güneş Enerjisi olarak 4 ana başlıkta sektörün önde gelen isimleriyle masaya yatıracak. Enerjinin önemini anlatmak, gün geçtikçe büyüyen ve büyümeye devam edecek olan enerji sektöründeki yenilikçi çalışmaları yakından takip etmek, enerji kullanımının dünyadaki ve ülkemizdeki durumunu çeşitli enerji politikalarıyla birlikte değerlendirmek için 4 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’e konuyla ilgili herkesin katılımcı olması bekleniyor. Etkinlik oturumları ve konuşmacılar ise şu şekilde: Mehmet Karakaya- ABB, Teknik ve Dizayn Uzmanı

İlhan Or- Boğaziçi Üniversitesi Profesör

Arda Batmaz – Garanti Bankası Enerji Projeleri Finansman Yönetmeni Solarbaba Güneş Enerjisi Paneli: Ateş Uğurel- Solarbaba Global Kurucusu

Hakan Daltaban- IBC Solar Genel Müdürü

Utku Korkmaz- Solarçatı ve RKT Enerji CEO

Mustafa Tırıs- T-Dinamik Genel Müdürü

Halil Demirdağ- Smart Solar CEO Rüzgar Enerjisi Paneli: Ahmet Cem Yalçın- Northel Elektromekanik Kurucusu

Kerem Deveci- Deveci Tech CEO Akıllı Şehirler Paneli: Münir Kundakçı- Microsoft Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü

İhsancan Özpoyraz- Quant.co Kurucusu

Cem Gül- Cosa Smart Energy Technology Kurucusu

Şahin Çağlayan Reengen Kurucusu Elektrikli Araçlar Paneli: Haluk Sayar- ENR-G Enerji Genel Müdürü

Berkan Bayram- Tehad Kurucusu

Mustafa Serdar Şalcı- Gersan Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Boğaziçi Enerji Zirvesi'ne katılım biletlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca buenerjizirvesi@gmail.com.tr e-posta adresi üzerinden etkinlik hakkında daha fazla bilgi alabilir, aklınıza takılan sorulara yanıt bulabilirsiniz.

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