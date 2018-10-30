Boğaziçi Enerji Zirvesi, 4 Kasım'da İstanbul'da

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü (BUEC), bu yılki Boğaziçi Enerji Zirvesi’nde enerji konusunu Akıllı Şehirler, Elektrikli Araçlar, Rüzgar Enerjisi ve Güneş Enerjisi olarak 4 ana başlıkta sektörün önde gelen isimleriyle masaya yatıracak. Enerjinin önemini anlatmak, gün geçtikçe büyüyen ve büyümeye devam edecek olan enerji sektöründeki yenilikçi çalışmaları yakından takip etmek, enerji kullanımının dünyadaki ve ülkemizdeki durumunu çeşitli enerji politikalarıyla birlikte değerlendirmek için 4 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’e konuyla ilgili herkesin katılımcı olması bekleniyor. Etkinlik oturumları ve konuşmacılar ise şu şekilde:
- Mehmet Karakaya- ABB, Teknik ve Dizayn Uzmanı
- İlhan Or- Boğaziçi Üniversitesi Profesör
- Arda Batmaz – Garanti Bankası Enerji Projeleri Finansman Yönetmeni
Solarbaba Güneş Enerjisi Paneli:
- Ateş Uğurel- Solarbaba Global Kurucusu
- Hakan Daltaban- IBC Solar Genel Müdürü
- Utku Korkmaz- Solarçatı ve RKT Enerji CEO
- Mustafa Tırıs- T-Dinamik Genel Müdürü
- Halil Demirdağ- Smart Solar CEO
Rüzgar Enerjisi Paneli:
- Ahmet Cem Yalçın- Northel Elektromekanik Kurucusu
- Kerem Deveci- Deveci Tech CEO
Akıllı Şehirler Paneli:
- Münir Kundakçı- Microsoft Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü
- İhsancan Özpoyraz- Quant.co Kurucusu
- Cem Gül- Cosa Smart Energy Technology Kurucusu
- Şahin Çağlayan Reengen Kurucusu
Elektrikli Araçlar Paneli:
- Haluk Sayar- ENR-G Enerji Genel Müdürü
- Berkan Bayram- Tehad Kurucusu
- Mustafa Serdar Şalcı- Gersan Satış ve Pazarlama Genel Müdürü
Boğaziçi Enerji Zirvesi'ne katılım biletlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca buenerjizirvesi@gmail.com.tr e-posta adresi üzerinden etkinlik hakkında daha fazla bilgi alabilir, aklınıza takılan sorulara yanıt bulabilirsiniz.